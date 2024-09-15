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Юрий Ткач восхитил фото с подросшей 10-летней дочерью и признался, как она делает его счастливее

Юрий Ткач восхитил фото с подросшей 10-летней дочерью и признался, как она делает его счастливее

Юрий Ткач с дочерью / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Артист нежно поздравил Лизу с днем рождения.

Известный украинский юморист, звезда "Квартала 95" Юрий Ткач нежно обратился к дочери Лизе.

Сегодня, 15 сентября, девочка отмечает свой первый юбилей. Шоумен в фотоблоге адресовал 10-летней дочери множество приятных слов и признался, как она его меняет и окрыляет каждый день. Юрий пообещал Лизе всегда быть рядом и поддерживать ее. И показал поклонникам их милые общие фото, сделанные в разный период.

"Каждый день я благодарю Бога, что ты когда-то появилась в моей жизни! Этот день был ровно десять лет назад… И с того момента я чувствую себя самым счастливым в мире! Ты мое маленькое солнышко с большим сердцем! Моя душа, мои крылья! Люблю тебя до безумия! И отдаю тебе себя до последнего дыхания! Помни, я всегда рядом, я всегда с тобой, где бы ты ни была! С днем ​​рождения, моя маленькая дочурка Лизи!", - восхитил поздравлениями звездный папа.

Юрий Ткач с дочерью / © instagram.com/yuriy_tkach
Юрий Ткач с дочерью / Фото: instagram.com/yuriy_tkach
Юрий Ткач с дочерью / © instagram.com/yuriy_tkach
Юрий Ткач с дочерью / Фото: instagram.com/yuriy_tkach
Юрий Ткач с дочерью / © instagram.com/yuriy_tkach
Юрий Ткач с дочерью / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

В комментариях звездные коллеги Ткача и его подписчики присоединились к поздравлениям семьи с юбилеем Лизы:

  • "Какая она талантливая, харизматичная и красивая! Звездочка с большим потенциалом и будущим! Счастливой судьбы имениннице и добрых людей на пути! С Днем рождения!" – Юлия Бакуменко
  • "Поздравляю" — Оля Цыбульская
  • Поздравляю! Точно маленькое солнышко! Удачи!
Юрий Ткач с дочерью / © instagram.com/yuriy_tkach
Юрий Ткач с дочерью / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Напомним, недавно Лилия Ребрик поздравила свою младшую дочь с полугодием и рассказала о ее первом маленьком достижении.

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