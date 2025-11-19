Юрий Ткач восхитил певческим талантом 11-летней дочери: "Настоящее сокровище, а не голос"

Юрий Ткач с дочерью / © instagram.com/yuriy_tkach

Известный украинский юморист и капитан шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач восхитил певческим талантом 11-летней дочери.

Оказывается, Лиза увлекается пением. Более того, у нее прекрасно получается исполнять композиции. В частности, в Instagram Юрий Ткач опубликовал видео, как его дочь поет хит артистки Алены Омаргалиевой - "Не п'яна – закохана". Девочка просто отлично спела партию, а также с легкостью исполняла высокие ноты.

Тем временем жена Юрия Ткача - Виктория - не удержалась, чтобы не пошутить. Дело в том, что Лиза спела строки "Ой, я не п'яна, я просто закохана!". Избранница с юмором написала, что на будущее у дочери есть отличное оправдание.

"11 лет, а уже оправдывается...Такие они, хиты современности", - пошутила Виктория.

Тем временем поклонники звездных супругов просто засыпали Лизу комплиментами. Они отметили, что у девочки отличный голос, и у нее есть весь потенциал стать успешной певицей.

Ого, так здесь настоящее сокровище, а не голос!

Какая она молодец!

Какая же она необыкновенная!

