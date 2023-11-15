Юрий Ткач восхитил редким фото со своей заметно подросшей 9-летней дочерью

Известный украинский юморист, звезда "Квартала 95" и ведущий "Я люблю Украину" Юрий Ткач порадовал поклонников семейным контентом.

В Instagram-stories знаменитость опубликовала редкое фото со своей 9-летней дочерью. На снимке улыбающаяся Лиза, одетая в белую рубашку, позировала перед камерой, обняв папу. Тем временем Юрий Ткач с улыбкой делал фото. К слову, шоумен продемонстрировал, как его дочь заметно подросла.

Кроме того, юморист мило обратился к Лизе. Он отметил, что его любовь к дочери просто безгранична.

Юрий Ткач с дочерью / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"Нет предела для моей любви, моя маленькая крошечная Лизи", — обратился к дочери шоумен.

Напомним, недавно Юрий Ткач откровенно прокомментировал, как относится к половому воспитанию дочери. По мнению шоумена, этим должна заниматься его супруга Виктория. Юморист объяснил свою позицию касательно полового воспитания.

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