Юрий Ткач впервые назвал причину серьезного кризиса в семье, который едва не разрушил брак

Юрий Ткач с женой / © instagram.com/yuriy_tkach

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Известный украинский юморист и капитан шоу "Я люблю Україну" Юрий Ткач честно рассказал о своем опыте преодоления проблем в браке и что стало причиной.

Ранее шоумен открыто делился, что некоторый период жил с женой Викторией порознь. Такому решению предшествовали постоянные конфликты и даже мысли о разводе. Так что во время кризиса возлюбленные дали себе время побыть наедине. К счастью, это сработало, и они воссоединились. И только сейчас Ткач рассекретил, что раньше он с женой избегал диалогов о проблемах, что переросло в непростой для них период, который сейчас уже в прошлом.

Юрий Ткач с женой и дочерью / © instagram.com/viktoriya_tka4

"Из-за отсутствия проговаривания проблем. Накапливали очень много того, что не нравилось друг в друге. Потом это перерастало в обиды и ссоры. Мы друг друга просто сожрали. Потом нужно было сепарироваться. И все получилось. Мы вдвоем поняли, что дальше так не может быть. Мы долго не общались, но были на связи. Я старался давать ей больше свободы и времени. Был очень интересен процесс сближения. Мы стали совсем другими людьми. Если есть проблемы, то выходим из них с помощью договоренностей", — рассказал Юрий в интервью "Люкс ФМ".

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К слову, на дочь звездной пары Лизу столь серьезный кризис не повлиял. По словам ведущего, они с возлюбленной всегда находили время для ребенка и проводили досуг.

"С Лизой мы общались. Никаких проблем. Я мог с ней тусить. Пытались и вместе проводить это время", — объяснил Ткач.

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