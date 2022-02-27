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Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины: "Защищаю родную землю"

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Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины: "Защищаю родную землю"

Юрий Ткач / instagram.com/yuriy_tkach

Артист защищает Киев от оккупантов.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины.

Об этом он рассказал в своем Instagramе. Актер написал, что "в Киеве защищает родную землю". Также артист опубликовал фото, на котором изображен с оружием. Фотографию Ткач лаконично подписал: "Слава Украине!".

"Я в Киеве! Защищаю родную землю! Слава Украине!", — написал Ткач.

Юрий Ткач защищает Киев / © instagram.com/yuriy_tkach
Юрий Ткач защищает Киев / instagram.com/yuriy_tkach

Отметим, ранее в силы территориальной обороны ВС Украины вступили лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя вместе с другими участниками коллектива, рэпер Александр Ярмак и Игорь Кондратюк.

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  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

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