Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины: "Защищаю родную землю"

Артист защищает Киев от оккупантов.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины.

Об этом он рассказал в своем Instagramе. Актер написал, что "в Киеве защищает родную землю". Также артист опубликовал фото, на котором изображен с оружием. Фотографию Ткач лаконично подписал: "Слава Украине!".

"Я в Киеве! Защищаю родную землю! Слава Украине!", — написал Ткач.

Юрий Ткач защищает Киев / instagram.com/yuriy_tkach

Отметим, ранее в силы территориальной обороны ВС Украины вступили лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя вместе с другими участниками коллектива, рэпер Александр Ярмак и Игорь Кондратюк.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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