Юрий Ткач высказался об отношениях с 10-летней дочерью: "Начинается переходный период"

Известный украинский юморист и капитан шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач высказался о 10-летней дочери Лизе.

Шоумен говорит, что между ними очень теплые отношения. В частности, актер просто обожает дочь. Когда их разделяет расстояние, Юрий Ткач очень сильно скучает по Лизе и наоборот. Ведущий говорит в комментарии Viva!, что в последнее время дочь повзрослела. Однако сам шоумен этого почти не замечает. По словам Юрия Ткача, Лиза всегда останется для него маленькой дочерью.

"Люди, которые видят мою Лизу, говорят, что она очень повзрослела и вытянулась за последний период. Скажу честно, я этого не замечаю, потому что для меня она всегда маленькая дочь. Я постоянно говорю, что обожаю ее, всегда обнимаю. Считаю, что это очень важно для девочки от отца. Мы друг за другом очень скучаем, если я в разъездах на гастролях. Или даже когда она в школе", - поделился юморист.

Юрий Ткач с дочерью / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Юрий Ткач говорит, что между ними с дочерью доверчивые отношения. Они могут общаться на разные темы. Тем временем Лиза ничего не скрывает от отца и все рассказывает. По словам шоумена, он не хочет потерять эту их особенную связь, поэтому относится к дочери трепетно и внимательно. Правда, жена Ткача заметила, что у девочки уже начинается переходный возраст. Сам ведущий пока что этого не чувствует.

"Я всегда прислушиваюсь к Лизе, стараюсь слышать, сочувствую ей. Кажется, что узнаю ее каждый день и абсолютно в каждый момент. Она для меня становится все более интересной. Дочь делится со мной почти всем. Я обнимаю ее, и мы можем так очень долго сидеть и общаться на разные темы. Она очень открыта, и мне это очень в ней нравится. Я не хочу это потерять, и потому отношусь к ней очень хрупко и внимательно. Жена говорит, что у дочери уже потихоньку начинается переходный период. Но я пока что не замечаю", - добавил шоумен.

Юрий Ткач с дочерью / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Напомним, недавно Юрий Ткач вместе с дочерью и женой отдыхал в Карпатах. Ведущий делился кадрами с их отпуска.

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