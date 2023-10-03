Юрий Ткач жестко потроллил россиян в Турции и заставил их нервничать

Звезда "Квартала 95" Юрий Ткач вспомнил, как вместе с женой Викторией потроллил россиян в Турции.

К слову, за границей была именно избранница шоумена. Виктория вместе с дочерью Лизой уехала на отдых, между тем сам Ткач остался в Украине. В Турции было много российских туристов.

Как рассказал актер в программе "Ближче до зірок", его жена пыталась ставить россиян на место. В частности, она громко разговаривала на украинском и давала четко понять, как к ним относится. Когда Виктория уже возвращалась в Украину, то снова встретилась с российскими туристами. Женщина позвонила Юрию Ткачу и включила громкую связь. Тем временем шоумен сказал все, что думает о стране-агрессоре России и кремлевском диктаторе путине.

Юрий Ткач / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я ей говорю: "Все, солнышко. Ждем всей Украины. Слава Украине! Смерть врагам! Путин – х*йло. Русский военный корабль, иди на**й", — вспомнил Ткач.

Напомним, за границей россияне пытаются скрыть свое происхождение. Кстати, недавно известная российская певица пришла на немецкую версию вокального шоу The Voice. Однако исполнительница не стала рассказывать, откуда она, чтобы ее взяли на проект, поэтому наврала.

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