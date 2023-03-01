Юрий Великий насмешил пародией на дядю Сирожу, который "подорвал" российский самолет на аэродроме "Мачулищи"

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий снял очередную актуальную пародию.

На этот раз юморист представил, кто мог бы взорвать российский самолет-разведчик А-50У на белорусском аэродроме "Мачулищи". В новой пародии Великий показал одного из своих персонажей – дядю Сирожу. И якобы именно он с помощью белорусских родственников атаковал дронами объект.

В видео к дяде Сироже, пока он в гараже что-то чинит, приходят военные, чтобы уточнить, российский ли самолет в аэропорту "Мачулищи" — его рук дело. Позже выяснилось, что мужчина чинил пульт от дрона.

"Дядь Сирожа, я заметил, что вас как в селе нет, так обязательно где-то что-то случается. То крымский мост сжогся, то крейсер "Москва" утонул, то Белгород без света остался", — говорит военный.

Сначала дядя Сирожа отрицает свою причастность к этому. Но когда военный попросил, на будущее, когда дядя Сирожа будет планировать что-то подобное, сначала согласовывать свои действия с главным управлением разведки, потому что вообще-то "украинская разведка планировала угнать этот самолет". Тогда дядя Сирожа честно признался, что это он:

"Я же еще куму говорил: "Давай его угоним". Он: "Нет, я права дома забыл", — сказал дядя Сирожа.

Напомним, что 26 февраля на белорусском военном аэродроме "Мачулищи" местные партизаны атаковали дронами российский самолет-разведчик А-50У. С этого самолета осуществлялась координация запусков ракет по Украине.

В результате атаки были повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна. Эти повреждения серьезны и самолет точно уж никуда не улетит.

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