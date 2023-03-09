Юрий Великий насмешил пародией на Фейгина и Арестовича, который из эфира сбежал на свидание с женой

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий к 8 Марта снял очередную забавную пародию.

В этот раз юморист спародировал сразу двух персонажей – военного обозревателя и экс-советника ОП Алексея Арестовича и российского оппозиционера, юриста Марка Фейгина.

В новой пародии Великий показал, как "Арестович" сорвал прямой эфир "Фейгину". "Экс-советник ОП" сообщил, что в Международный женский день пообещал побыть рядом с женой, поэтому "Фейгину" пришлось проводить эфир самостоятельно.

"Марка" поведение "Алексея" разочаровало и он на него обиделся: "Сегодня замечательный праздник, в который принято дарить подарки, проводить время с близким, дорогим человеком. Но у Леши Арестовича, вероятно, это не принято. Поэтому он сейчас проводит время с женой. Близкий, дорогой ему человек проводит сегодня этот эфир один", — говорит "Фейгин" в видео.

Когда "Арестович" из ресторана присоединился к эфиру, "Фейгин" попросил его описать, какой он видит обстановку. Впрочем, "экс-советник ОП" решил рассказать о другой обстановке: "Марк, смотри, обстановка, в целом, романтичная. Уютный ресторанчик, приятные официантки, и так далее, и так далее. Я был настроен скептически, но в целом неплохо".

Напомним, ранее Юрий Великий показал удачную пародию на Пескова, который рассказал правду о "диверсантах" в Брянской области.

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