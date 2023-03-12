Юрий Великий насмешил пародией на Лукашенко, который обозвал Зеленского "гнидой"

В пародии Великий показал, кто заставил Лукашенко обозвать президента Украины.
Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал украинцев новой смешной пародией.
На этот раз в центре внимания юмориста оказался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и его недавнее заявление, в котором он назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой".
В пародии "Лукашенко" говорит, что от своих слов не отказывается и высказал свое мнение. В этот момент белорусскому диктатору позвонил путин:
"Конечно, Зеленского обозвал. Целых три раза, как вы и просили. Да, вызов брошен. Я так и сказал. Целых два раза, как вы и платили, ой, просили. Относительно втягивания нас в войну, конечно сказал. Что сказал? Сказал, что ничего у вас не получится. Нет, не у них. Именно у вас. Им то зачем нас туда втягивать", — говорит "Лукашенко".
После того, как "путин" сказал "Лукашенко", что следующего транша он может не ждать, белорусский диктатор изменил свое мнение и начал выкручиваться:
"На всякий случай, хотелось бы внести ясность относительно того, что я недавно сказал о Зеленском. Во-первых, хочу заявить, что меня неправильно поняли. Это слово, которое я сказал, было вырвано лошадь из теста, ой из контекста было вырвано. Мне не дали договорить. На самом деле я хотел сказать, гни дальше свою линию. Ты молодец, у тебя все выходит", — передумал "Лукашенко".
Напомним, недавно Юрий Великий насмешил пародией на Фейгина и Арестовича, который из эфира сбежал на свидание с женой.
Читайте также:
- Дочери Кошевого и Ткача с актрисами "Женского Квартала" довели до слез проникновенной песней о папе на фронте
- Звезда советского кино отрекся от России, а на попадание в "черный список" в РФ сказал: "Мне наср*ть на это"
- Победительница "Холостяка" Катя Лозовицкая показала свою квартиру в Польше и призналась, сколько платит за ее аренду