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Юрий Великий насмешил пародией на Лукашенко, который обозвал Зеленского "гнидой"

Юрий Великий насмешил пародией на Лукашенко, который обозвал Зеленского "гнидой"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
541
Время на прочтение
2 мин
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Юрий Великий насмешил пародией на Лукашенко, который обозвал Зеленского "гнидой"

Юрий Великий в образе Александра Лукашенко

В пародии Великий показал, кто заставил Лукашенко обозвать президента Украины.

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал украинцев новой смешной пародией.

На этот раз в центре внимания юмориста оказался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и его недавнее заявление, в котором он назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой".

В пародии "Лукашенко" говорит, что от своих слов не отказывается и высказал свое мнение. В этот момент белорусскому диктатору позвонил путин:

"Конечно, Зеленского обозвал. Целых три раза, как вы и просили. Да, вызов брошен. Я так и сказал. Целых два раза, как вы и платили, ой, просили. Относительно втягивания нас в войну, конечно сказал. Что сказал? Сказал, что ничего у вас не получится. Нет, не у них. Именно у вас. Им то зачем нас туда втягивать", — говорит "Лукашенко".

После того, как "путин" сказал "Лукашенко", что следующего транша он может не ждать, белорусский диктатор изменил свое мнение и начал выкручиваться:

"На всякий случай, хотелось бы внести ясность относительно того, что я недавно сказал о Зеленском. Во-первых, хочу заявить, что меня неправильно поняли. Это слово, которое я сказал, было вырвано лошадь из теста, ой из контекста было вырвано. Мне не дали договорить. На самом деле я хотел сказать, гни дальше свою линию. Ты молодец, у тебя все выходит", — передумал "Лукашенко".

Напомним, недавно Юрий Великий насмешил пародией на Фейгина и Арестовича, который из эфира сбежал на свидание с женой.

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Дата публикации
Просмотры
541
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