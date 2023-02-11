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Юрий Великий насмешил пародией на мужчину, пытавшегося похитить Ленина из Мавзолея

Юрий Великий насмешил пародией на мужчину, пытавшегося похитить Ленина из Мавзолея

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1156
Время на прочтение
1 мин
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Юрий Великий насмешил пародией на мужчину, пытавшегося похитить Ленина из Мавзолея

Юрий Большой

Артист вообразил, как проходил допрос злоумышленника.

Звезда Студии "Квартал 95" Юрий Великий выпустил новую пародию на мужчину, который в ночь на 6 февраля пытался похитить тело Владимира Ленина из Мавзолея.

В новом видео Великий воплотил образ злоумышленника и показал, как проходил допрос мужчины в отделении полиции.

На вопрос офицера, что мужчина делал в Мавзолее, тот ответил, что ходил на экскурсию. А пошел в 2 ночи, потому что ему сказали, что ночью дешевле.

В конце концов, "муж"чина признался, что на самом деле Ленин был нужен не ему: "Мне он не нужен был, меня попросили его привезти. Я обычный доставщик пиццы. Мне сказали две пиццы и одного Ленина привезти на проспект Ленина", — объяснил "мужчина".

Он добавил, что заказчик объяснил, что нужно немедленно освободить Мавзолей для "какого-то другого кремлевского человечка". Впрочем, для кого, - заказчик не уточнил.

Напомним, на днях Юрий Великий показал пародию на неадекватную русскую бабушку, которая посреди улицы кричала "за россию-матушку".

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Дата публикации
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