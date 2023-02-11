Юрий Великий насмешил пародией на мужчину, пытавшегося похитить Ленина из Мавзолея

Артист вообразил, как проходил допрос злоумышленника.
Звезда Студии "Квартал 95" Юрий Великий выпустил новую пародию на мужчину, который в ночь на 6 февраля пытался похитить тело Владимира Ленина из Мавзолея.
В новом видео Великий воплотил образ злоумышленника и показал, как проходил допрос мужчины в отделении полиции.
На вопрос офицера, что мужчина делал в Мавзолее, тот ответил, что ходил на экскурсию. А пошел в 2 ночи, потому что ему сказали, что ночью дешевле.
В конце концов, "муж"чина признался, что на самом деле Ленин был нужен не ему: "Мне он не нужен был, меня попросили его привезти. Я обычный доставщик пиццы. Мне сказали две пиццы и одного Ленина привезти на проспект Ленина", — объяснил "мужчина".
Он добавил, что заказчик объяснил, что нужно немедленно освободить Мавзолей для "какого-то другого кремлевского человечка". Впрочем, для кого, - заказчик не уточнил.
Напомним, на днях Юрий Великий показал пародию на неадекватную русскую бабушку, которая посреди улицы кричала "за россию-матушку".
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