Юрий Великий насмешил пародией на Пескова, рассказывающего правду о "диверсантах" в Брянской области

Звезда Студии "квартал 95", юморист Юрий Великий порадовал поклонников новой пародией.

На этот раз героем видео стал спикер президента РФ и по совместительству "самый честный человек в мире" Дмитрий Песков. В новой пародии Великого именно "политик" пролил свет на новости об "украинских диверсантах" в Брянской области. На видео "Песков", когда его попросили прокомментировать инцидент, начал избегать вопроса

"Если вам нужна правда, то вы обратились по адресу. Все прекрасно знают, что я говорю только правду. У меня в жизни есть два базовых принципа. Первый – это всегда говорить только правду, второй – это всегда говорить, что я всегда говорю только правду. Если вы хотите знать правду о том, что произошло в Брянской области, то в Брянской области совсем недавно наступила весна", — говорит Великий в образе россиянина.

Юрий Великий в образе Пескова / Фото: скриншот с видео

Дальше "Песков" начал врать. Сначала говорил, что никаких диверсантов там нет, потом начал путаться в цифрах, а дальше вообще заявил, что никто не сможет пересечь российскую границу, ведь она под надежной защитой.

"Наша граница — под замком. Это факт. А это скорее всего были местные жители, которые издавна живут в этих селах. Почему они странные? Не знаю! Пожалуй, чтобы их понять, надо в этих селах пожить хотя бы лет 30, а у меня на это времени нет", – говорится на видео.

Напомним, ранее в своей пародии Юрий Великий высмеял героя России Александра Матовникова, который прославился благодаря видео, где он полностью обнаженным танцует стриптиз.

Читайте также: