Юрий Великий насмешил пародией на Рамзана Кадырова с его трофейным пистолетом "для Зеленского"

Тогда Кадыров заявил, что этим пистолетом в свое время застрелился Гитлер.

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал новым героем пародии актера Студии "Квартал 95" Юрия Великого.

В новом видео Великий высмеял недавнее интервью Кадырова одной из главных пропагандисток России Ольге Скабеевой. В частности, во время разговора глава Чечни продемонстрировал Скабеевой "трофейный пистолет", которым якобы застрелился Гитлер. По его словам, он бережет оружие для президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот мог также застрелиться.

В новой пародии Юрий Великий в образе Рамзана Кадырова говорит: "Если ему не подходит пистолет, дон, у меня для него есть другие варианты, дон. Есть палка, дон, которой наш известный царь Иван Грозный, этой палкой можно сказать, десынафицировал, дон", – говорит "Кадыров".

Также в арсенале "руководителя Чечни" нашлась "трофейная стрела", которой во время "троянской спецоперации попали прямо в пятку Брэду Питту". Или же "трофейное яблоко": "Этим яблоком злая мать-и-мачеха когда-то отравила снежную Белку, ой Белуюснежку".

Напомним, на днях Юрий Великий порадовал украинцев меткой пародией на российского пропагандиста Владимира Соловьева. Юморист спародировал истерическую реакцию путиниста на сына-модель с маникюром и макияжем в Лондоне.

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