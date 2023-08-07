Юрий Великий насмешил забавной пародией на россиянку, которая хотела украсть из отеля Турции 35 кг еды

Звезда Студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал поклонников новой пародией.

В этот раз героиней видео юмориста стала российская туристка, которая пыталась вывезти из гостиницы Турции 35 кг еды. В частности, жительница РФ оправдывалась, что не хотела воровать ничего, а взяла с собой перекус, чтобы не проголодаться в поезде.

"Все, наверное, уже видели новость, как российские туристы хотели вывезти 35 кг еды из турецкого отеля, объясняя это тем, что это все гостинцы и в поезде надо что-нибудь поесть. Могу сказать одно: набрав столько еды, они дали "пищу" для моего следующего ролика", — прокомментировал юморист.

В общем, в новом ролике Юрий Великий показался в образе российской туристки. Шоумен продемонстрировал, как у женщины проводили обыски, а она пыталась оправдаться, зачем столько всего набрала. В пародии "россиянка" объясняла, что взяла еду, потому что должна привезти гостинцы и что-то перекусить в поезде. Также у "женщины" нашли в сумке украденный унитаз, столовые принадлежности и даже немало литров воды. Тем временем "российская туристка" в пародии Великого попросила ее поблагодарить, что они не украли полотенца, халаты и тапочки, как это делают другие.

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