Юрий Великий о том, как из-за россиян его блокировали в YouTube и TikTok: "Едва ли не ФСБ этим занималось"

Актер Студии "Квартал 95", юморист и пародист Юрий Великий поделился, есть ли среди зрителей его пародий россияне

В интервью сайту ТСН.ua Великий рассказал, что очень много россиян смотрят его ролики на YouTube и положительно реагируют на пародии артиста, где он высмеивает российскую власть и ее приспешников.

"Очень много россиян. Очень много белорусов, казахов. Казахи очень поддерживают нас. Азербайджанцы нас поддерживают. Среди россиян очень много положительных отзывов. Люди пишут, что они против путинского режима, что они понимают весь этот ужас, который сейчас происходит. Они пишут, что там у них, где невозможно ничего говорить, потому что тебя могут посадить, эти пародии – глоток свежего воздуха, потому что они смотрят, они тоже видят, тоже понимают, что их власть – она отвратительна. Когда ты ее высмеиваешь, они перестают быть страшными, они перестают быть всемогущими, как им это кажется. Это очень важно – высмеивать врага, показывать его ничтожество. Это видят как наши граждане, так и их", — прокомментировал Великий.

Вместе с тем пародист признался, что так же много хейта от россиян. Некоторые из них даже совершали атаки и блокировали видео артиста на YouTube:

"На YouTube какая-то из серий о Ване и Насте попала в категорию 18+. При чем, там не было каких-то грязных слов, или мата, такого не было. После этого я подал апелляцию и YouTube за сутки снова вернул видео в свободный доступ. Я так понимаю, это была небольшая атака, когда массовые жалобы бросались на мое видео", — поделился Юрий.

Актер добавил, что его неоднократно из-за россиян также блокировали в TikTok:

"Россияне постоянно блокировали видео. Тогда весь TikTok, который был на страны СНГ, его главный офис, насколько я знаю, был расположен в Москве. Они имели доступ, они могли все, что угодно заблокировать. Едва ли не ФСБ этим занималось. Так мне рассказывали. Я не буду говорить, что это действительно так. Мне постоянно блокировали видео, постоянно бросали какие-то жалобы. И мне даже дважды блокировали мой аккаунт навсегда. И я как-то его вытаскивал. И уже третий раз заблокировали, я его потерял", — прокомментировал Великий.

Актер объяснил, что для него важно было постить видео в TikTok, потому что там чаще всего пародии смотрели наши защитники:

"Я там всегда выкладывал видео, потому что очень много наших защитников смотрели пародии именно в TikTok. Коношенкова, это их любимый персонаж, который всегда рассказывает, что "потерь у них нет". Поэтому я и записывал для TikTok также. Даже когда меня заблокировали окончательно, я завел новый аккаунт. И там тоже что-то выкладываю, но там, мне кажется, я в теневом бане. Потому что на YouTube ролик может набрать миллион за полтора суток, а этот же ролик в TikTok наберет полторы тысячи просмотров", — объяснил юморист.

Напомним, ранее Юрий Великий рассказал, как ему удалось к съемке своей пародии об оккупанте Ваньке и его жене Насте привлечь журналиста Владимира Золкина.

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