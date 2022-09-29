Юрий Великий обстебал мобилизацию в России: "Чтобы на концерте у Кобзона увеличилась фан-зона"

Актер Юрий Великий снял новый забавный ролик, где метко обстебал мобилизацию в России.

Героиней этого ролика стала "российская туристка", которая из Крыма уехала в РФ. Она надеялась, что дома будет все "душевно", "по-домашнему", а здесь мобилизация.

"Это что в последнее время происходит? В Крыму бомбилизация, в России мобилизация. Хорошо же жили все это время, смотрели Соловьева, каждый вечер бухали. На утро снимали побои, потом снова бухали. Так было классно вообще, а сейчас что?", — говорит "российская туристка".

На видео "россиянка" жалуется, что всем вручают повестки. Даже ее "мужа" не обошла такая участь.

"Муж неделю в погребе прятался. Я впервые в жизни видела, что погреб за три часа выкопали. Вообще не хотел выходить из дома. И не вышел бы, если бы туалет не во дворе. Ему просто там повестку и вручили. Душевно так, по -домашнему", — жалуется "россиянка".

Юрий Великий в образе "российской туристки" посмеялся, что мобилизация приведет к тому, что на концерте Кобзона увеличится количество зрителей.

"Для чего это все делается? Чтобы на концерте у Кобзона увеличилась фан-зона? От этого всего на душе вообще не душевно. Почему так? Мы ведь вообще были вне политики. Я же вообще политикой не интересовалась. Нужно проголосовать за Путина – пожалуйста. Нужно поехать на другой участок и там проголосовать за Путина — пожалуйста. Не по-домашнему все это", — возмутилась "россиянка".

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