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Юрий Великий порвал новой пародией на российского оккупанта Ваню, которую выпустил впервые за 1,5 года

Юрий Великий порвал новой пародией на российского оккупанта Ваню, которую выпустил впервые за 1,5 года

Юрий Великий в образе оккупанта Вани

Юморист в этой пародии играет вместе с коллегой Анастасией Оруджовой.

Актер и автор Студии "Квартал 95" Юрий Великий за время полномасштабной войны выпустил 224 пародии. Среди них – пародии на наших врагов, на разных одиозных политиков и пропагандистов и сборные образы персонажей из народа.

В студии "Сніданку з 1+1" Великий рассказал, какие из этих персонажей его самые любимые:

"Любимых пародий у меня очень много. Мне нравятся те же пародии, которые больше всего понравились зрителям. Это и пародия на интервью Оскара Кучера Юрию Дудю. И пародия на туристку, которая не хотела уезжать из Крыма. Кстати, после первой пародии на туристку, я снял еще три о ней. И зрители в комментариях всегда пишут, что это один из самых любимых образов. Мне кажется, что именно такие персонажи – из народа, а не пародии на конкретных публичных личностей, больше всего нравятся людям. Конечно, плохо, что у нас есть столько плохих поводов для таких шуток и пародий. Но мы должны высмеивать наших врагов и будем это делать, потому что это нужно людям – я вижу это по количеству просмотров каждой пародии", — прокомментировал Великий.

Юрий Великий / ©
Юрий Великий

На днях вышла новая пародия Юры на еще двух любимых персонажей из народа – на российского солдата Ваню и его жену Настюху, мечтающую о смерти мужа.

"Оккупант Ваня и его жена Настюха не появлялись на моем YouTube-канале уже где-то полтора года. В последний раз эту парочку зрители могли видеть в сатирически-патриотической комедии "Бункер". Я подумал, что эти персонажи незаслуженно забыты. Позвонил Насти Оруджовой и предложил записать новую пародию. Но у нас сейчас как раз репетиции новых концертов "Единого Квартала", у Насти еще какие-то свои съемки, то есть времени особенно нет. Но она согласилась. Говорит: "Хорошо, давай, я попробую что-то записать ночью". И я свою часть также снимал ночью. И уже на следующий день у нас была новая пародия на Ваньку и Настюху", – рассказал Юрий Великий.

Вживую новые пародии в исполнении Юрия Великого зрители смогут увидеть уже в эти выходные — 2 и 3 марта в Киеве состоятся большие благотворительные концерты "Единого Квартала".

Не попустите – благотворительные концерты "Единого Квартала": 2 и 3 марта, 17:00, Киев, Центр культуры и искусств НАУ (проспект Любомира Гузара 1).

Кстати, эти концерты имеют благотворительную цель – помочь нашим военным. Средства от билетов пойдут на помощь ВСУ – актуальные потребности наших защитников и защитниц. "Кварталовцы" постоянно помогают и поддерживают военных – ездят с выступлениями к нашим героям, помогают им всем необходимым – от автомобилей до дронов, квадроциклов, тепловизоров, раций и других необходимых для нашей победы вещей.

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