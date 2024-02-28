Юрий Великий порвал новой пародией на российского оккупанта Ваню, которую выпустил впервые за 1,5 года

Актер и автор Студии "Квартал 95" Юрий Великий за время полномасштабной войны выпустил 224 пародии. Среди них – пародии на наших врагов, на разных одиозных политиков и пропагандистов и сборные образы персонажей из народа.

В студии "Сніданку з 1+1" Великий рассказал, какие из этих персонажей его самые любимые:

"Любимых пародий у меня очень много. Мне нравятся те же пародии, которые больше всего понравились зрителям. Это и пародия на интервью Оскара Кучера Юрию Дудю. И пародия на туристку, которая не хотела уезжать из Крыма. Кстати, после первой пародии на туристку, я снял еще три о ней. И зрители в комментариях всегда пишут, что это один из самых любимых образов. Мне кажется, что именно такие персонажи – из народа, а не пародии на конкретных публичных личностей, больше всего нравятся людям. Конечно, плохо, что у нас есть столько плохих поводов для таких шуток и пародий. Но мы должны высмеивать наших врагов и будем это делать, потому что это нужно людям – я вижу это по количеству просмотров каждой пародии", — прокомментировал Великий.

Юрий Великий

На днях вышла новая пародия Юры на еще двух любимых персонажей из народа – на российского солдата Ваню и его жену Настюху, мечтающую о смерти мужа.

"Оккупант Ваня и его жена Настюха не появлялись на моем YouTube-канале уже где-то полтора года. В последний раз эту парочку зрители могли видеть в сатирически-патриотической комедии "Бункер". Я подумал, что эти персонажи незаслуженно забыты. Позвонил Насти Оруджовой и предложил записать новую пародию. Но у нас сейчас как раз репетиции новых концертов "Единого Квартала", у Насти еще какие-то свои съемки, то есть времени особенно нет. Но она согласилась. Говорит: "Хорошо, давай, я попробую что-то записать ночью". И я свою часть также снимал ночью. И уже на следующий день у нас была новая пародия на Ваньку и Настюху", – рассказал Юрий Великий.

Вживую новые пародии в исполнении Юрия Великого зрители смогут увидеть уже в эти выходные — 2 и 3 марта в Киеве состоятся большие благотворительные концерты "Единого Квартала".

Не попустите – благотворительные концерты "Единого Квартала": 2 и 3 марта, 17:00, Киев, Центр культуры и искусств НАУ (проспект Любомира Гузара 1).

Кстати, эти концерты имеют благотворительную цель – помочь нашим военным. Средства от билетов пойдут на помощь ВСУ – актуальные потребности наших защитников и защитниц. "Кварталовцы" постоянно помогают и поддерживают военных – ездят с выступлениями к нашим героям, помогают им всем необходимым – от автомобилей до дронов, квадроциклов, тепловизоров, раций и других необходимых для нашей победы вещей.

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