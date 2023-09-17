Юрий Великий "порвал" пародией на обыск Нестора Шуфрича и объяснением, откуда у нардепа кители и гербы Российской империи

Актер Студии "Квартал 95", пародист Юрий Великий порадовал поклонников меткой пародией на обыск СБУ нардепа Нестора Шуфрича.

В новом ролике Великий высмеял способность Шуфрича "врать, как дышать" и в его образе рассказал, откуда у него дома российская символика. В частности, на вопрос, откуда у него взялся российский китель с генеральскими погонами, "Шуфрич" ответил:

"Это спортивный костюм… А я, дурак, каждое утро на пробежки в нем выбегал. Я еще думаю, чего на меня все люди смотрят как на долбобежца. А в нем еще и бегать неудобно, гремит лязгает железки вот эти круглые на груди", – начал оправдываться "нардеп".

Юрий Великий в образе Нестора Шуфрича

А вот по поводу целой коллекции военной формы советского образца в комнате "Шуфрич" так объяснил:

"Это вообще не ко мне. Я же эту комнату в аренду сдаю под склад ребятам из нашего театра. Театра ватного, ой, юного зрителя. Может они ее сжигают в конце спектакля под какую-то патриотическую музыку, не знаю. Может просто плюют на нее во время спектакля. Вот я бы лично так и поступал", – заверил "нардеп".

Великий в образе Шуфрича объяснил, что нардеп, - патриот своей страны и у него даже есть флаг Украины. Правда, у соседей через дорогу:

"Я же патриот своей страны, у меня овон даже огромный флаг Украины висит во дворе у соседей через дорогу. Я действительно патриот. Я каждое утро выхожу на балкон и пою гимн… Украинский я пою каждый вечер", – сказал Шуфрич.

Насмешил Великий в образе Шуфрича и объяснением, откуда у нардепа кавалерийские шашки и сабли:

"Так это нас с женой давно бросили на бабки. Мы заказали набор кухонных ножей на AliExpress, а приехала вот эта хрень. Ни картошку ими почистить нормально не получается, ни салат нарезать. Еще и прислали не в коробке, а в этом дурацком шкафу с подсветкоц. Пришлось целую комнату для него строить. Это просто кидалово", – прокомментировал Шуфрич.

Напомним, что 15 сентября СБУ провела обыск в доме народного депутата запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. У него нашли ордена с георгиевскими лентами, кители и гербы Российской империи, а также документы, связанные со страной-агрессорой. По итогу, Нестор Шуфрич получил подозрение в деле о государственной измене.

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