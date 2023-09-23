Юрий Великий "порвал" пародией на Пескова, который не может сказать, что же происходит с Кадыровым

Украинский пародист, актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий снял новую пародию, в которой в образе спикера Путина Дмитрия Пескова прокомментировал, что же на самом деле происходит со здоровьем главы Чечни Рамзана Кадырова.

Уже больше недели все СМИ обсуждают новость о том, что чеченский лидер находится в крайне тяжелом состоянии и даже впал в кому. Вскоре смерть Кадырова подтвердил чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев. Информацию о болезни чеченца также подтвердили и в ГУР.

Пока смерть Кадырова оставляет больше вопросов, чем ответов. Между тем, пресекретарь президента РФ Песков заявляет, что они "не владеют соответствующей информацией".

Юрий Великий в образе Пескова потролил эту позицию Кремля и показал, как спикер Путина уклоняется от этой темы.

В частности, относительно того, что лидер Чечни находится в коме, "Песков" отвечает, что рад за него, отметив, что "республика Коми – это богатый край со своей уникальной историей".

Относительно того, что ходят слухи о том, что Кадыров мертв, "Песков" заявил, что поверит в это, если чеченец ему лично об этом скажет:

"Информацию такого рода надо тщательно проверять. Вот если бы мне лично позвонил Кадыров и сказал, что он умер, я был бы уверен на 100 процентов. Он человек слова и вряд ли бы стал меня обманывать", – уверен "Песков".

Напомним, недавно Юрий Великий показал пародию на обыск у Нестора Шуфрича и довел поклонников до слез своим юмором.

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