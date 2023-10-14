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Юрий Великий "порвал" пародией на Симоньян, которая хочет устроить над Сибирью ядерный взрыв

Юрий Великий "порвал" пародией на Симоньян, которая хочет устроить над Сибирью ядерный взрыв

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
603
Время на прочтение
2 мин
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Юрий Великий "порвал" пародией на Симоньян, которая хочет устроить над Сибирью ядерный взрыв

Юрий Великий в образе Маргариты Симоньян

Артист в образе российской пропагандистки насмешил фанатов.

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий очередной пародией довел поклонников до слез от смеха. Он предстал в образе кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян, предложившей устроить ядерный взрыв над Сибирью на зло Западу.

В пародии Великий в образе Симоньян уверяет, что "ничего она такого не говорила, хотя все нагло врут, что говорила".

"Якобы я предложила взорвать термобомберные ядра прямо над Сибирью. Во-первых, ну а где еще? Ну не над Москвой же, правда? А во-вторых, это полный бред. Такое мог предложить только ума лишенный, неадекватный, глупый и потерявший связь с реальностью человек. Я понимаю, что я подхожу по всем этим параметрам. Но ничего такого я, естественно, не предлагала и не произносила", – отметила "Симоньян".

И добавила, что все, что она говорила о Сибири, это слова одного умного человека, являющегося "инженером-радиоэлектроником" и если так сделать над Сибирью, то "ничего такого не произойдет":

"Ну что в той Сибири может случиться? Это же Сибирь. Сибирские пельмени от этого расти не прекратят, тунгусский метеоризм назад не полетит, что там еще в той Сибири? Мамин сибиряк уж точно папиным не станет, морозы теплее не будут", – успокоила "Симонян".

А вот что будет, по словам "пропагандистки", так это то, что "мы вернемся где-то к 1993 году", в котором "все же прекрасно жили": "Вместо туалетной бумаги – газеты. Вспомните, мы были самыми начитанными засранцами. Мы в буквальном смысле втирали в себя важную информацию", – напомнила "Симоньян".

Напомним, что недавно российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила "осуществить ядерный взрыв где-то над Сибирью" в ответ на усиление ВСУ западными партнерами. Она отметила, что "ничего такого не произойдет", ядерный удар только выведет из строя "всю цифру" – радиоэлектронику и все спутники.

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Дата публикации
Просмотры
603
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