Юрий Великий "порвал" пародией на Симоньян, которая хочет устроить над Сибирью ядерный взрыв

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий очередной пародией довел поклонников до слез от смеха. Он предстал в образе кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян, предложившей устроить ядерный взрыв над Сибирью на зло Западу.

В пародии Великий в образе Симоньян уверяет, что "ничего она такого не говорила, хотя все нагло врут, что говорила".

"Якобы я предложила взорвать термобомберные ядра прямо над Сибирью. Во-первых, ну а где еще? Ну не над Москвой же, правда? А во-вторых, это полный бред. Такое мог предложить только ума лишенный, неадекватный, глупый и потерявший связь с реальностью человек. Я понимаю, что я подхожу по всем этим параметрам. Но ничего такого я, естественно, не предлагала и не произносила", – отметила "Симоньян".

И добавила, что все, что она говорила о Сибири, это слова одного умного человека, являющегося "инженером-радиоэлектроником" и если так сделать над Сибирью, то "ничего такого не произойдет":

"Ну что в той Сибири может случиться? Это же Сибирь. Сибирские пельмени от этого расти не прекратят, тунгусский метеоризм назад не полетит, что там еще в той Сибири? Мамин сибиряк уж точно папиным не станет, морозы теплее не будут", – успокоила "Симонян".

А вот что будет, по словам "пропагандистки", так это то, что "мы вернемся где-то к 1993 году", в котором "все же прекрасно жили": "Вместо туалетной бумаги – газеты. Вспомните, мы были самыми начитанными засранцами. Мы в буквальном смысле втирали в себя важную информацию", – напомнила "Симоньян".

Напомним, что недавно российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила "осуществить ядерный взрыв где-то над Сибирью" в ответ на усиление ВСУ западными партнерами. Она отметила, что "ничего такого не произойдет", ядерный удар только выведет из строя "всю цифру" – радиоэлектронику и все спутники.

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