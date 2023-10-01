Юрий Великий порвал пародией на встречу Путина с Кадыровым: "Здравствуйте, Пропан Бутанович"

Звезда Студии "Квартал 95", актер Юрий Великий выпустил новую пародию, в которой высмеял российского диктатора Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Как известно, недавно Кадыров и Путин встречались в Кремле, где президент Чечни почему-то начал говорить о войне в Украине и вымышленных "успехах" его солдат.

В пародии "Путин" спрашивает у "Кадырова", как его здоровье, ведь ходили слухи, что ему "не здоровится". На что Кадыров ответил: "Почему же не здоровилось? Я даже очень здоровый лось! Чувствую себя прекрасно, можно сказать, при вас сдохну дон. Ой, превосходно дон".

Признался "Кадыров", что была у него все же одна операция: "Одна почка отказала. Это впервые, когда мне кто-то осмелился отказать. Врачи думали, что почка не прижилась. Пересадили мне еще одну почку, а почка, которая не прижилась., потом передо мной извинилась и прижалась".

Также рассказал "Кадыров" и о том, что "на фронте все хорошо, по крайней мере там, где он был": "А где все совсем не хорошо, какой смысл мне туда ездить". На что Путин ответил: "Это правильно, я тоже так всегда делаю. Именно поэтому у нас в России все хорошо".

Похвастался "Кадыров" и тем, что "ежедневно кадыровцы регулярно выполняют постановочные болевые задачи" и "ежедневно уничтожают технику, американские танки усы абрама, не так сказал, танки "Абрама усы".

Напомним, недавно Юрий Великий представил забавную пародию на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который уклонялся перед журналистами от вопросов о здоровье Кадырова.

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