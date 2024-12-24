Юрий Великий рассекретил, как жена помогает ему создавать новые пародии

Юрий Великий известен своим невероятным талантом к пародированию. В эфире "Новогоднего Вечернего Квартала" 31 декабря в 19:00 на "1+1 Украина" зрители смогут насладиться новыми пародиями от юмориста.

Комик превратится в президенты Украины Владимира Зеленского. Но это не единственный образ, в котором его можно будет увидеть в этом концерте.

Юрий Великий

Артист отмечает, что перевоплощение новых персонажей — задача не из легких. Сначала нужно понять их особенности, однако, как только удается найти "фишки", работа идет гораздо легче. Пародии для соцсетей Юрий Великий снимает дома. Подготовка к записи новых роликов – это всегда кропотливый процесс. Видео юморист часто снимает ночью, потому грим приходится делать в домашних условиях. Артист признается, что его главная помощница в этом деле – жена.

"Когда я делаю пародии на женские образы, я прошу жену, чтобы она меня загримировала. Она это сделает гораздо лучше меня. Если же ее рядом нет, то мне приходится самостоятельно краситься", — рассказал Юрий Великий в интервью для сайта 1plus1.

Пародии Юрия Великого не раз попадали в тренды YouTube и всегда собирают тысячи лайков. Сам юморист активно следит за реакциями зрителей.

Юрий Великий в эфире "Новогоднего Вечернего Квартала"

"Я часто читаю комментарии, чтобы понимать, насколько тема, видеоролик понравились зрителям. Я вижу статистику: практически все пародии имеют 98,7% именно в лайков. Для меня высокое количество просмотров, лайков, комментариев является признаком успеха пародии", — делится юморист.

Увидеть пародии Юрий Великого можно будет в эфире "Новогоднего Вечернего Квартала" 31 декабря в 19:00 на "1+1 Украина".

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