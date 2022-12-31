Юрий Великий рассказал, как снимал пародию с участием Золкина: "У него очень хорошее чувство юмора"

Актер Студии "Квартал 95", пародист Юрий Великий, рассказал о том, как ему удалось снять в своей пародии журналиста Владимира Золкина, который допрашивает пленных оккупантов.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua Великий поделился, что привлечь к съемкам человека из столь серьезной сферы оказалось не так сложно, как казалось. Как выяснилось, Золкин часто смотрит пародии Великого.

"Он человек из серьезной сферы, но у него очень хорошее чувство юмора, мне было очень приятно с ним познакомиться. Когда мы записали пародию об оккупанте Ване и его жене Насте "Побег из Балаклеи", в конце этого ролика Ваню взяли в плен. И на YouTube где-то 40% комментариев было на тему того, что ждем Ваню у Золкина", — рассказал об идее привлечь Владимира в свою пародию Великий.

Тогда юморист позвонил своему другу, художественному руководителю "Вечернего Квартала" Евгению Кошевому с просьбой помочь найти контакты Золкина:

"Ребята говорят: "Ну, давай, надо делать. Надо как-то на Золкина выходить". Я позвонил Евгению Кошевому, говорю: "Жека, ты все, что угодно и кого угодно можешь найти. Найди мне пожалуйста номер Владимира Золкина". Он нашел, я позвонил. Он приехал в наш офис, где и записали пародию. Я почему говорю, что он человек с чувством юмора, потому что он даже какие-то свои предложения предлагал, что давайте здесь так пошутим, здесь что-то добавим. Где-то переписали часть ролика. Это был очень классный ролик. Он нашел много отзывов", — вспомнил Юрий.

Юрий Великий и Настя Оруджова в ролях оккупанта Ваньки и его жены Насти

Напомним, что в октябре Юрий Великий выпустил пародию, в которой появился журналист Владимир Золкин. Он принял участие в записи ролика об оккупанте Ваньке и его жене Насте. По сюжету пародии, Золкин допрашивал оккупанта Ваньку, а затем разговаривал с его женой.

Читайте также: