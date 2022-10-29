Юрий Великий с густой бородой и в берете обстебал Рамзана Кадырова в новой пародии

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий в своей новой пародии обстебал скандального главу Чечни Рамзана Кадырова.

В частности, в новом видео Великий затронул недавнее заявление дон-дона, в котором тот призвал мобилизованных россиян не жаловаться на нехватку автоматов, а добывать их в бою.

В пародии Великий появился в образе Кадырова – с пышной бородой и в берете. Сначала актер обстебал определенные проблемы с произношением слов у дон-дона:

"Что сказать. Сейчас в России происходит частичная молилибизация. Я хочу обратиться ко всем частично мамабензированным, сейчас, минуту, малолизеброванным. Опять не то. Маловазелиновым, как же это слово, малобизоновым, малобрезентовым. Мобилализированным. Наконец-то выроговнил", — сказал "Кадыров".

Также "скандальный глава Чечни" попросил россиян "прекратить записывать "плачущие" видео о том, что они получили какие-то "ржачные" автоматы, или что им не выдали военную форму":

"Каждый настоящий мужчина должен сделать три вещи в жизни: построить дом, посолить дерево и вырастить военную форму. А если не можешь вырастить военную форму, пойди на фронт и забери военную форму того, кто смог вырастить. Ведь как говорится в мудрейшей пословице": "Веник, видик, Вицин", то есть "Пришел, увидел, забрал форму, подибил". Хочу отметить, что вам всем очень повезло. Вы все, можно сказать, шашлычники. Ой, счастливчики. Не каждому в жизни выпадает такой шанс. Получил повестку, приехал на полигон, прошел три дня учебы, попал в Херсон, вернулся домой в пакете... Романтика блин. Можете не переживать. Все пакеты качественные, изготовленные в Пакетстане. Из пореул, полеурелевитана… Короче, из черной клеенки", — едва справился с произношением "Кадыров".

Поклонники еще раз отметили, что Великий им очень нравится как актер и у него круто выходят перевоплощения: "Юрий, гений перевоплощения! Только в вашем исполнении я это могу слушать. Впервые слушала полностью. Настоящего – никогда!", "если бы не было указано, что это пародия, я была уверена, что это оригинал, потому что было ощущение отвращения. Высший класс актерского мастерства", "Юрий, вы непревзойденный! Остроумие зашкаливает! Что ни фраза – то масса положительных эмоций!".

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