Юрий Великий с макияжем спародировал россиянку, которая собирает на тепловизоры, чтобы военные не мерзли

Звезда Студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал поклонников новой забавной пародией.

Так, актер обстебал обращение российской блогерши, которая собирает деньги на тепловизоры для российских военных, чтобы они на фронте не мерзли.

В видео Великий, пародируя блогершу, появляется с макияжем в розовой кофте. Блогерша в роли Великого говорит, что у нее, кроме тепловизоров, есть целый список того, что надо закупить:

"Еще нашим ребятам очень нужны дроны. Оно и понятно. Они там давно без женщин, поэтому собираем деньги на дроны, чтобы они могли дронить на передке. Если соберем больше денежки, то, кроме передка, еще и на задок ребятам отправим. Им же на задке, наверняка, тоже хочется подронить", — говорит "блогерша".

Также "девушка" говорит, что ее друзья собирают сейчас деньги на новую партию иранских дронов "Кикабидзе". Кроме того, "блогерша" собирает и на приборы ночного видения: "Если останутся денежки, то докупим еще приборы утреннего, дневного и вечернего видения. Поймите, нашим ребятам нужно видеть круглосуточно", — говорит "блогерша".

Кроме того, "девушка" отметила, что еще нужны "бакалавры", которые на голову одеваются, и средства "гиены", отметим, что, возможно, подразумевается корм для животных.

А вот квадрокоптеры, считает "блогерша", нужны военным, чтобы "коптить квадратную рыбу". Также блогерша поинтересовалась, где можно приобрести качественное "дерьмобелье".

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