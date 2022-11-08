Юрий Великий с макияжем спародировал "счастливую российскую мать", провожающую сыновей на войну в Украине

Звезда "Квартала 95" Юрий Великий с макияжем и накладными волосами сделал остроумную пародию на "счастливую российскую мать", провожающую двух своих сыновей воевать в Украине.

Новым забавным роликом актер поделился на своем YouTube канале.

"Пародия на интервью одной из российских матерей, которая достаточно положительно провожала своих двух сыновей в Украину. Упоминается прекрасная фраза "Умом россию не понять", — подписал ролик Великий.

На видео актер в образе россиянки показал, как она радостно отправляла своих сыновей погибать в Украине.

"Два сына провожаю. Если с ними что-то случится, два новых рожу. У нас фамилия Ивановы, то будет два новых Ивановых", — сказала "россиянка".

Также Великий пошутил, на что семья оккупантов планирует потратить "две выплаты" за мобилизованных сыновей.

"Два зуба поменяю. А остальные уже потратили. Дрова купили деревянные. Чтобы зимой печку топить, у нас в деревне только так и топят. Газ не провели, обещали, два года ожидаю", — пошутил актер.

Напомним, в прошлой пародии Юрий Великий постегал представителя РФ в ООН, рассказывавших о "боевых комарах".

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