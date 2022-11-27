Юрий Великий снял пародию на Лукашенко, которого Россия хочет ликвидировать

Звезда Студии "Квартал 95" Юрий Великий поднял настроение украинцам очередной пародией на злобу дня.

После того как в публичном пространстве заговорили о том, что российская военная разведка хочет ликвидировать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, Великий предположил, где может скрываться белорусский диктатор.

В новой пародии Юрий Великий показал Александра Лукашенко, скрывающегося за шторами. Когда помощник самопровозглашенного президента спрашивает его, что он там делает, тот отвечает:

"На меня готовится покушение. Украина и Польша под руководством разведки НАТО хотят меня ликвидировать и потом обвинить в этом Путина. Путин мне на саммите ОДКБ намекнул, что мне нужно быть на чеку и бдить про свою безопасность. И, по секрету скажу, я тут уже немного набдел", — сказал "Лукашенко".

Когда "белорусский диктатор" спросил у помощника, зачем тот пришел, он ответил, что принес ему поесть, потому что Лукашенко не выходит из кабинета три дня:

"Вы уже три дня не выходите из кабинета, я вам покушать принес. Ваше любимое. Драники и вареный картофель, фаршированный жареным картофелем", — озвучил помощник.

Лукашенко с недоверием сначала приказал помощнику отведать ему первому еду:

"Вот проклятая натовская разведка – знает мои слабые стороны. Ну ничего. Я им не McDonalds какой-то. Мне среди булочек кусок мяса просто так не впихнешь. Ешь давай. Попробуй. Начинай с драников. Что ты делаешь, кто так драники ест. Немедленно убери вилку. Руками бери. Молодец. Куда ты его сразу в рот. В сметану сначала вмокни", — начал давать "Лукашенко" мастер-класс помощнику по употреблению картофеля.

"Вижу драники ты съел. Теперь давай картошку вареную уплетай. Стой, ну что ты делаешь. Пальцы после дерунов сначала оближи, нельзя вкусы смешивать. Да нет, картошку уже вилкой ешь. Мягенькая, да? Как я это люблю. У меня впечатление, что они не отравить меня хотят, а утопить в собственной слюне", – говорит белорусский диктатор.

Напомним, на днях актеры Студии "Квартал 95" Юрий Великий и Настя Оруджова сняли забавную пародию на оккупанта Ваньку и его жену. Российский военный сообщил жене, что его выменяли из украинского плена на енота.

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