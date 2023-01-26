Юрий Великий снял пародию на очень "содержательный" разговор Оскара Кучеры и Юрия Дудя

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий не обошел вниманием скандальное интервью журналиста Юрия Дудя с пропутинским актером Оскаром Кучерой.

Так, в своей новой пародии Юрий Великий показал, что "не вошло в кадр" трех часового интервью – ровно столько общались Дудь и Кучера. Великий воплотил сразу два образа и искусно передал эмоции обоих.

"Наверное, все уже видели (или хотя бы слышали) о самом крутом интервью, которое Юрий Дудь взял у Оскара Кучера. Не буду писать свои ощущения от увиденного, они совпадают с большинством адекватной аудитории. Скажу лишь, Дудь – красавчик. Я лично пересматривал это интервью три раза ... В общей сложности около четырех дней. Первый раз – для общего развития, второй раз – изучая Кучеру, ну и третий – приглядывался к Дудю. Результат вы можете посмотреть в этой пародии", – подписал видео Великий.

Пародист удачно показал, как пророссийский Кучера, поддерживающий кровавую политику Путина, уклоняется от ответов и не может объяснить своей позиции и откровенно шокированного от всего услышанного Дудя.

В свою очередь, юзеры высоко оценили талант пародиста Великого: "Надо быть очень умным и талантливым, чтобы так правдиво показать тупость персонажа. Спасибо Юрию за мгновение радости и смеха в это тяжелое время", "Это просто супер! Даже продолжительность пародии и бред "Кучеры ", которого несет, дает полное чувство оригинала. Вы – талант!", "Юрий, вы действительно великий. Эта пародия – просто бомба! Вместо трех часов за семь минут сказано все!".

Напомним, ранее Юрий Великий в своей пародии высмеял самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который показал содержимое белорусской аптечки, которая "лучше натовской".

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