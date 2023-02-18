Юрий Великий снял пародию на Соловьева, устроившего истерику из-за снимков сына-модели с маникюром

Актер Студии "Квартал 95", юморист Юрий Великий не перестает радовать украинцев меткими пародиями.

В свежей пародии Великий показал российского пропагандиста Владимира Соловьева, который в истерике отреагировал на своего сына. Как стало известно, сын путиниста в Лондоне работает моделью и не брезгует маникюром и макияжем.

И если в своей речи Соловьев уверял, что его сын уже три года учится в российском вузе, то Соловьев, которого сыграл Великий, не стал отрицать тот факт, что парень занимается моделингом в Великобритании:

"Что значит, что мои дети призывного возраста до сих пор не на спецоперации? Вы что вообще рыбный суп ели такие вопросы мне задавать? Да мой сын, Соловьев Даниил Владимирорудольфович уже давно находится в зоне специальной модельной операции. Мой сын уже три года, как марширует по подиумам Лондона в лакированных кожаных сапогах. Да он одним своим отъездом из этой страны сделал больше для этой страны, чем кто-либо из вас", — говорит "Соловьев".

"Пропагандист" уверяет, что на "загнивающий запад" его сын уехал с важной миссией:

"Вы думаете, он поехал туда, на этот загнивающий запад, потому что ему так там нравится? Ошибаетесь. Он поехал туда как настоящий патриот, чтобы отдать священный долг своему отцу. А сумма там, поверьте, не маленькая. И, как понимаете, не в рублях", — объясняет "Соловьев".

А когда "пропагандист" попросил вывести фото его сына на экран, чтобы все могли посмотреть как выглядит настоящий русский богатырь, то не узнал сына:

"Что это за чайный гриб в женском парике? Что это за кокер-спаниель в очках. Кого вы мне показываете? Что это за губошлепанец нетрадиционной наружности? Кто это вообще? А, это мой сын? Симпатичный".

Юрий Великий спародировал Соловьева

На другое фото у "Соловьева" была не менее эмоциональная рекация:

"Я попросил фото моего сына а не этой паучихи. Что это за черная вдова после спаривания? А, это тоже мой сын? Симпатичное.. не узнал. А его никто не должен узнавать, потому что "русский разведчик" должен быть безликий", - объяснил "Соловьев" и добавил, что его сын шпионит в Лондоне на пользу России.

Юрий Великий спародировал Соловьева

"Соловьев" также посетовал, что ему пришлось сделать много финансовых операций, чтобы у сына была возможность сделать множество пластических операций, чтобы "стать похожим на этих холеных загнивающих еврогейцев".

Напомним, на днях Юрий Великий снял пародию на вдову "героя Новороссии", которой сначала дали, а затем забрали шубу.

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