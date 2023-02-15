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Юрий Великий снял пародию на вдову "героя Новороссии", которой сначала дали, а затем забрали шубу

Юрий Великий снял пародию на вдову "героя Новороссии", которой сначала дали, а затем забрали шубу

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
6551
Время на прочтение
2 мин
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Юрий Великий снял пародию на вдову "героя Новороссии", которой сначала дали, а затем забрали шубу

Юрий Великий

Юморист показал, что шубой дело не закончилось.

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий поднял настроение украинцам новой меткой пародией.

Юморист спародировал вдову "героя Новороссии", которая получила ношеную шубу в обмен на убитого на полномасштабной войне мужа. В ролике Великий предстает в образе жены захватчика с шубой в руках.

"Спасибо организации КВН – Комитет вдовей Новороссии за такую неожиданную поддержку. Очень символично, что сегодня, в такой праздник, День влюбленного Валентина, всем женщинам нашей республики, у которых мужья не вернулись из спецоперации, подарили такие ценные подарки. Мой муж, тоже Валентин, или как я его всегда ласково называла, Валенок, в жизни бы не купил мне такую шубу... А теперь, когда он уже не в жизни, у меня появилась такая роскошная шуба, в которой, я уверена, мне будет очень легко найти себе нового мужа-валянка", — говорит "вдова" оккупанта.

Но, как известно, после съемок у вдов "подарки" отобрали. Великий представил, что вместо шуб женщинам еще могли раздать. К примеру, кому-то вручили куртку:

"Случилась маленькая неувязочка. Дело в том, что как нам объяснили организаторы, шубы дарят тем, у кого не вернулись два мужа. А поскольку у меня не вернулся только один, мне полагается куртка. Вот такая симпатичная, качественная, почти новая. Поэтому я хочу поблагодарить организацию НКВД — это Неунывающий Комитет Вдовей ДНРии за такую неожиданную поддержку", — благодарит "вдова" в образе Великого.

Но, как оказалось, куртки также отобрали. А вместо них кому-то раздали свитера.

"Как нам объяснили организаторы, куртки, которые нам по ошибке подарили, предназначались для женщин из малоимущих семей. А поскольку мы из семей нифиганеимущих, организаторы решили, что нам будет достаточно и свитера. Хочу поблагодарить ФСБ – это Федерация семей бамбаса за такую неожиданно ощутимую поддержку", – отметила "вдова".

После свитера были носки. Наконец "вдова" осталась без своей верхней одежды, которую у нее забрали "организаторы".

Напомним, что в начале февраля вдовам ликвидированных коллаборационистов из оккупированного Донбасса так называемые "волонтеры" раздали намародеренные шубы. В свою очередь, вдовы были счастливы такому обмену – шубу за мужа, и искренне благодарили за "неожиданный подарок". Но, как выяснилось, после съемок у вдов шубы забрали.

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Дата публикации
Просмотры
6551
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