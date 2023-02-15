Юрий Великий снял пародию на вдову "героя Новороссии", которой сначала дали, а затем забрали шубу

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий поднял настроение украинцам новой меткой пародией.

Юморист спародировал вдову "героя Новороссии", которая получила ношеную шубу в обмен на убитого на полномасштабной войне мужа. В ролике Великий предстает в образе жены захватчика с шубой в руках.

"Спасибо организации КВН – Комитет вдовей Новороссии за такую неожиданную поддержку. Очень символично, что сегодня, в такой праздник, День влюбленного Валентина, всем женщинам нашей республики, у которых мужья не вернулись из спецоперации, подарили такие ценные подарки. Мой муж, тоже Валентин, или как я его всегда ласково называла, Валенок, в жизни бы не купил мне такую шубу... А теперь, когда он уже не в жизни, у меня появилась такая роскошная шуба, в которой, я уверена, мне будет очень легко найти себе нового мужа-валянка", — говорит "вдова" оккупанта.

Но, как известно, после съемок у вдов "подарки" отобрали. Великий представил, что вместо шуб женщинам еще могли раздать. К примеру, кому-то вручили куртку:

"Случилась маленькая неувязочка. Дело в том, что как нам объяснили организаторы, шубы дарят тем, у кого не вернулись два мужа. А поскольку у меня не вернулся только один, мне полагается куртка. Вот такая симпатичная, качественная, почти новая. Поэтому я хочу поблагодарить организацию НКВД — это Неунывающий Комитет Вдовей ДНРии за такую неожиданную поддержку", — благодарит "вдова" в образе Великого.

Но, как оказалось, куртки также отобрали. А вместо них кому-то раздали свитера.

"Как нам объяснили организаторы, куртки, которые нам по ошибке подарили, предназначались для женщин из малоимущих семей. А поскольку мы из семей нифиганеимущих, организаторы решили, что нам будет достаточно и свитера. Хочу поблагодарить ФСБ – это Федерация семей бамбаса за такую неожиданно ощутимую поддержку", – отметила "вдова".

После свитера были носки. Наконец "вдова" осталась без своей верхней одежды, которую у нее забрали "организаторы".

Напомним, что в начале февраля вдовам ликвидированных коллаборационистов из оккупированного Донбасса так называемые "волонтеры" раздали намародеренные шубы. В свою очередь, вдовы были счастливы такому обмену – шубу за мужа, и искренне благодарили за "неожиданный подарок". Но, как выяснилось, после съемок у вдов шубы забрали.

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