Юрий Великий снял пародию с Золкиным и показал русского Ваньку во время интервью в плену

Звезда Студии "Квартал 95" Юрий Великий поднял настроение украинцам своей новой пародией.

Еще больше фанаты актера обрадовались, когда увидели в новой пародии Юрия Великого знаменитого журналиста Владимира Золкина, который берут интервью у пленных оккупантов.

В свежем фрагменте Великий появляется в уже знакомом зрителям образе – русского оккупанта Ваньки, оказавшегося в украинском плену. Золкин звонит по телефону жене Ваньки, которую сыграла актриса "Женского Квартала" Настя Оруджова.

Когда журналист сообщает ей, что у него хорошие новости для нее и ее муж Иван Йоптанахов в плену, она отвечает: "Он погиб? Он погиб в плену? А, жив… А когда он погибнет? Вы бы могли узнать? Я просто себе уже "Lada" присмотрела такую красненькую, под цвет ногтей. А их всего две осталось. Они здесь вообще как горячие пирожки разлетаются".

Когда Золкин передает трубку "Ваньке" и тот сообщает жене, что он в плену, женщина отвечает: "Слышь, набери меня пожалуйста после 7 вечера, я просто сейчас на маникюре". Озадаченный оккупант говорит: "Настя, ты что, дурная? Какое после 7. Я же тебе говорю, я в плену на Украине". Женщина отвечает: "А я в салоне на маникюре, я сюда месяц ждала, чтобы попасть. Трудно записаться".

Когда Ванька говорит, что он уже вообще-то месяц, как находится в плену, Настя отмечает: "А, поэтому от тебя уже целый месяц не было вещей".

Напомним, ранее Юрий Великий в новой пародии на российского террориста Гиркина высмеял мобилизацию в РФ.

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