Юрий Великий снял смешную пародию на Медведчука, которого вернули Путину

Так, в новой пародии Юрий Великий потролил тему того, что одиозного политика Виктора Медведчука освободили из украинского плена и вернули его куму, президенту России Путину.

Видео начинается с того, что Медведчук в роли Великого звонит по телефону жене Оксане Марченко и просит ее обратиться к президенту Турции Эрдогану, чтобы тот повлиял на его возвращение в Украину.

"Медведчук" сидит в подвале в футболке в черно-белую полоску и ждет кума. Когда же к нему выходит "Путин", "Медведчук" ему говорит, что он жив и здоров. Пока что.

"Володенька, все не так, как ты думаешь. Я им ничего не сказал. Просто сидел, и молча кивал. Песню эту глупую меня заставляли петь "Путин – кум мой, лалала", но я не спел. Володенька Володенькович, там конечно ужас был. Я так на тебя стучал, ой, я так по тебе скучал. Володенька, мы с тобой прошли огонь, воду и дизельные трубы", - говорит Медведчук в роли Великого.

Политик говорит, что может помогать Путину и быть его правой рукой – так же где-то бессмысленно болтаться, как и она.

"Володенька, а что со мной будет? У меня будет другая специальная операция? Какая? Что мне отрежут?" – говорит в видео "Медведчук".

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена было освобождено 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освбодила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. И это при том, что поначалу российская сторона не хотела менять Медведчука.

Вскоре СБУ и ГУР рассказали, зачем Россия обменяла Медведчука и как его могут использовать.

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