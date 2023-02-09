Юрий Великий снял смешную пародию на неадекватную русскую бабушку, кричавшую "за Россию-матушку"

Звезда Студии "Квартал 95", юморист Юрий Великий порадовал украинцев очередным смешным видео.

На этот раз артист в новой пародии воплотил образ неадекватной русской бабки, которая посреди улицы громко кричала, что "идет война за Россию-матушку". Великий представил, что осталось за кадром этого чудаковатого ролика.

В видео с бабушкой, женщина верещала возле магазина, в пародии Великого действия происходит в 3 ночи возле алкогольного маркета. Когда прохожий спросил, почему бабка кричит ночью и будит людей, она протяжно прокричала, что ей не продают алкоголь. После общения с неадекватной бабушкой, кричать начал и прохожий. Позже женщина из окна крикнула, чтобы бабка была тише, а потом и сама начала кричать.

Наконец, ролик завершается протяжным криком всех действующих персонажей.

Пользователи поблагодарили Великого за эту пародию и за то, что артист поднимает боевой дух украинцев: "Юрий, надеюсь у вас голос не сел... и мы скоро увидим очередной шедевр! Браво!", "Без шуток. Смеялся так, что со стула едва не упал. Вот они какие – настоящие артисты!", "Сижу одна и хохочу в голос! Юра, ты несравненный! Это же надо так эту бабку обыграть!".

Напомним, не так давно Юрий Великий в пародии высмеял Лукашенко, который "вообще не хотел уезжать из Зимбабве".

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