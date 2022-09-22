Юрий Великий снял забавную пародию на Шойгу, который комментирует частичную мобилизацию в РФ: "Нас всех ждет полная мобилизадница"

На этот раз Юрий Великий в своей пародии обыграл обращение министра обороны РФ Сергея Шойгу.

И начал выступление Шойгу в роли Великого с предложением в СМИ начать "прессную" конференцию и задавать свои ранее согласованные вопросы. Комментируя частичную мобилизацию в РФ "Шойгу" говорит:

"Если не проведем сейчас частичную мобилизацию, нас ждет полная мобилизадница. Хотя чего скрывать, она и так нас всех ждет. Ведь, как правильно вам соврал Владимир Владимирович, ой, сказал, другого выхода у нас нет. Есть только вход. И к сожалению, в последнее время входим не мы, а в нас", — сказал Шойгу в роли Великого.

Также "Шойгу" кичится, что за все время "спецоперации" из российских солдат погибло "только каких-то 5937 человек и с каждым днем эта цифра все меньше". А вот у противника, говорит "Шойгу" все гораздо хуже – они якобы уничтожили 100 тысяч украинских военных и это только за вчера.

На вопрос, тогда зачем мобилизовать 300 тысяч россиян, если в Украине потерь всего шесть тысяч, "Шойгу" говорит:

"Это простая арифметика. Берем 300 тысяч, делим на количество потерь, получаем цифру 50. Два по 50, это уже соточка, а сто умноженное на пять – это не много, не мало – пол-литра. Отсюда вывод – после пресс-конференции идете в магазин, берете пол-литра и сами в этом разбираетесь".

Также "Шойгу" ответил, кого призовут в первую очередь: "В первую очередь пойдут служить те, кто хочет, и особенно те, кто не особенно хочет. А другие по желанию, а пожелание у нас одно – чтобы пошли все".

Шойгу в роли Великого советует идти в военкоматы, и удивляется, чего бояться: "Ушел, отдал быстро жизнь за Россию и живи себе спокойно, никто тебя в этом пакете трогать уже не будет".

Напомним, что 21 сентября во время своего обращения российский президент Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в РФ.

После соответствующего президентского указа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на войну в Украине будет призвано 300 тысяч новобранцев.

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