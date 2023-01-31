Юрий Великий снял забавную пародию на Тищенко, который оправдывается за поездку в Таиланд

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий не обошел вниманием скандальную поездку народного депутата Николая Тищенко в Таиланд.

В своей новой пародии юморист показал, как политик оправдывается за поездку за границу во время войны. На видео Великий постал в костюме обнаженного загорелого торса на фоне отеля с бассейном и попивал коктейль.

"Я народный депутат Украины девятого созыва Николай Тищенко, позывной "Катлета", хочу объяснить ситуацию, которую сейчас активно педалируют всяческие педалюги. Здесь кое-кто разгоняет измену, вроде бы я убежал из страны. Это полный бред. Я сейчас нахожусь в стране. (Как эта страна называется, там где я сейчас? Таиланд? А на украинском как это будет? Тожетаиланд? – обратился к своему помощнику "Тищенко"). Я сейчас нахожусь в Тожетаиланде и никуда отсюда бежать не собирался", - говорит на видео Великий образе Тищенко.

Не обошел в своей пародии юморист и поездку Юлии Тимошенко в Дубай. Великий в образе Тищенко жалуется, что о ней все молчат, а его раскритиковали.

"Все постоянно говорят о "батальоне Монако", но никто почему-то не упоминает о "терробороне Дубаи", которую крепко держит наш побратим (хотя нет, побратим – это не верно), наша посестрим, в который позывной "Бабушка". Кто-то говорит, что мы сбежали в безопасные места, а я вам приведу статистику. Ежегодно во всем мире от падения кокосов с пальм на головы туристов гибнет до 150 человек. Как видите, здесь также есть пальмы. Поэтому моя жизнь под угрозой 24/7, но об этом кому-то выгодно молчать", — говорится на видео.

Отметим, с начала полномасштабной войны Юрий Великий снял немало пародий. Однако не всегда все дубли удачные и попадают в конечное видео. На днях пародист показал один из таких кадров.

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