Юрий Великий спародировал Ани Лорак и ее позорное интервью: "Хотела пробить стену, но пробила дно"

В новом видео пародист предстал сразу в двух образах.
Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий не обошел вниманием позорное интервью скандальной певицы Ани Лорак.
В своей новой пародии Великий воплотил образ не только Лорак, но и пропагандиста Бориса Корчевникова, правда, в ролике юмориста российский ведущий стал Борисом Нахлебниковым.
В пародии Великий обыграл то, что ни разу Лорак в своем интервью не сказала слово "война", а назвала вторжение россии на территорию Украины "ситуацией, которая произошла".
"Нахлебников" напомнил певице, что ее дедушка в свое время участвовал в "Великой Отечественной ситуации":
"Абсолютно верно. В его ситуационном билете даже было написано, что он был танкистом. А вот один из моих прапрапрадедов еще участвовал в знаменитой Бородинской ситуации, о чем, кстати, писатель Лев Николаевич Толстой написал свою знаменитую книгу "Ситуация и мир", – ответила "Лорак".
Также "предательница" в пародии говорит о своем посте, который разместила в соцсетях в начале полномасштабного вторжения россии в Украину, который почему-то не поняли украинцы:
"Многие меня не поняли. В первую очередь, я сама. И тогда я решила замолчать. Мне было так больно осознавать, что все мои родные люди там, на Украине под бомбежкой, без света, воды, тепла и им совершенно плевать как тяжело мне здесь. Передо мной и украинцами стоит стена непонимания. Я очень старалась пробить эту стену, но пока получилось пробить только дно", — отметила "артистка".
Напомним, ранее на скандальное интервью Ани Лорак сделала смешную озвучку актриса украинского дубляжа.
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