Юрий Великий спародировал Арестовича и его позорное интервью Собчак: "Мастер по "переобуванию"

Юрий Великий в новой пародии / © скриншот с видео

Реклама

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий спародировал позорное интервью бывшего советника Офиса президента и беглеца Алексея Арестовича российскому интервьюеру Ксении Собчак.

Юморист шутит, что собрал из интервью самое интересное и сделал свою короткую версию самого главного. В частности, Юрий Великий в собственной манере продемонстрировал "переобувание" Алексея Арестовича и его имперские и президентские амбиции.

"Мастер по "переобуванию" Алексей Арестович дал большое интервью Ксении Собчак, из которого выяснилось, что он еще и имперец! Я посмотрел это интервью за вас и сделал свою короткую версию в этой новой пародии", - шутит актер.

Реклама

Первым делом в своей пародии Юрий Великий посмеялся над названием YouTube-канала россиянки, которое, по его мнению, должно называться "Астражопна Собчак". Также юморист не забыл в пародии продемонстрировать все "регалии" Арестовича, который кем только и не назывался - и психологом, и политологом, и коучем, и экспертом. Стоит отметить, что актер очень точно передает манеру общения и скандального политического деятеля, и российской журналистки.

"Это моя авторская программа "Астражопна Собчак" и сегодня я нахожусь в Лондоне, в русском ресторане с человеком, который за последние полтора года тоже вдруг резко стал русским. Это летчик, разведчик, психолог, военный эксперт, тренер личностного роста, то есть нормальный слабоблуд и шаромыга Алексей Висерович", - говорится в пародии юмориста.

Отметил Юрий Великий и одну забавную деталь. Дело в том, что во время разговора Арестовича и Собчак был дождь. Однако скандальный политический деятель не торопился делиться зонтиком.

"Единственная просьба: если мы с вами еще вместе будем гулять, и в этот момент вдруг опять пойдет дождь, то держите свой зонтик и надо мной тоже", - говорит Великий в образе Собчак.

Реклама

Конечно же, Юрий Великий отметил умение Арестовича переобуваться. Это он сделал в пародии несколько раз. Кроме того, юморист посмеялся над президентскими амбициями Арестовича.

Юрий Великий в новой пародии / © скриншот с видео

"Так вот, если я стану президентом Украины, а точнее не если, а когда. А если еще точнее, то никогда. Соцопросы сказали, что я буду президентом. Соцопросы, которые проводил лично я", - шутит Великий в образе Арестовича.