Юрий Великий в новой пародии на Гиркина высмеял мобилизацию в РФ: "Россияне – самый "труполюбивый народ"

Звезда Студии "Квартал 95" Юрий Великий снял новую пародию на злободневную тему.

В этот раз Великий спародировал, как он отметил, "главного нытика России", российского террориста, бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

В частности, прокомментировал Гиркин в роли Великого провал российской армии на фронте:

"До сегодняшнего дня я всегда говорил, что наши войска обгадились. Был неправ. Беру свои слова обратно. Конкретно обгадились они только сейчас, а до этого, как оказалось, это был просто предупредительный пердеж. Но к нему почему-то никто не прислушивался. И теперь мы должны всей страной это разнюхивать. А все потому, что один старенький выживший из ума дедушка не принял таблеточки", — говорит "Гиркин".

Также российский террорист предлагает снять продолжение комедии "Владимир Владимирович меняет профессию": "Получится занимательная комедия, основанная на реальных событиях. Режиссером выступит Гайдай — глава Луганской военной администрации", — говорит "Гиркин".

Террорист отметил, что "не о такой мобилизации он постоянно нудил". Гиркин в роли Великого констатировал, что набрали одних алкашей: "С таким успехом и я мог пойти служить, и Медведев Димон Анатольевич, и Захарова Машка".

Досталось и военному руководству, которое для мобилизации ничего не сделало: "Хотя нет. Почему не сделало. Полтора миллиона комплектов формы кто-то удачно смобилилиздил. На носу зима, а у солдат из теплой одежды только полиуретановые поджопники. А у нас все так происходит. Выдали поджопники, дали подсрачники и вперед воевать", — говорит "Гиркин".

Российский террорист отметил, что потери у них никто не считает, и "эта спецоперация в очередной раз доказала, что россияне самый "труполюбивый народ".

Кроме того, "Гиркин" вспомнил и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который на днях вступил в ряды ВСУ. Террорист отметил, что пока все в России переживают, что "Украину накачивают западным вооружением", он больше боится украинских добровольцев. В частности, экс-нардепа Ляшко:

"Я просто помню, что он делал в Верховной Раде со своими коллегами и боюсь даже представить, что он сделает на фронте с нашими калеками", — подытожил "Гиркин".

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