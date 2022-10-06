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Юрий Великий в новой пародии на Гиркина высмеял мобилизацию в РФ: "Россияне – самый "труполюбивый народ"

Юрий Великий в новой пародии на Гиркина высмеял мобилизацию в РФ: "Россияне – самый "труполюбивый народ"

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Юрий Великий в новой пародии на Гиркина высмеял мобилизацию в РФ: "Россияне – самый "труполюбивый народ"

Юрий Великий, пародия на Горкина

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал поклонников свежей пародией на российского террориста Игоря Гиркина.

Звезда Студии "Квартал 95" Юрий Великий снял новую пародию на злободневную тему.

В этот раз Великий спародировал, как он отметил, "главного нытика России", российского террориста, бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

В частности, прокомментировал Гиркин в роли Великого провал российской армии на фронте:

"До сегодняшнего дня я всегда говорил, что наши войска обгадились. Был неправ. Беру свои слова обратно. Конкретно обгадились они только сейчас, а до этого, как оказалось, это был просто предупредительный пердеж. Но к нему почему-то никто не прислушивался. И теперь мы должны всей страной это разнюхивать. А все потому, что один старенький выживший из ума дедушка не принял таблеточки", — говорит "Гиркин".

Также российский террорист предлагает снять продолжение комедии "Владимир Владимирович меняет профессию": "Получится занимательная комедия, основанная на реальных событиях. Режиссером выступит Гайдай — глава Луганской военной администрации", — говорит "Гиркин".

Террорист отметил, что "не о такой мобилизации он постоянно нудил". Гиркин в роли Великого констатировал, что набрали одних алкашей: "С таким успехом и я мог пойти служить, и Медведев Димон Анатольевич, и Захарова Машка".

Досталось и военному руководству, которое для мобилизации ничего не сделало: "Хотя нет. Почему не сделало. Полтора миллиона комплектов формы кто-то удачно смобилилиздил. На носу зима, а у солдат из теплой одежды только полиуретановые поджопники. А у нас все так происходит. Выдали поджопники, дали подсрачники и вперед воевать", — говорит "Гиркин".

Российский террорист отметил, что потери у них никто не считает, и "эта спецоперация в очередной раз доказала, что россияне самый "труполюбивый народ".

Кроме того, "Гиркин" вспомнил и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который на днях вступил в ряды ВСУ. Террорист отметил, что пока все в России переживают, что "Украину накачивают западным вооружением", он больше боится украинских добровольцев. В частности, экс-нардепа Ляшко:

"Я просто помню, что он делал в Верховной Раде со своими коллегами и боюсь даже представить, что он сделает на фронте с нашими калеками", — подытожил "Гиркин".

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