Юрий Великий в новой пародии обстебал Лукашенко, который поздравляет Путина с путевкой в Гаагу

В новой пародии Юрий Великий представил, как "ближайший вассал" Путина Александр Лукашенко поздравляет его с "вхождением" захваченных территорий Украины в состав России.

На этот раз Великий одновременно пародировал и Лукашенко и Путина. Так, "Лукашенко" говорит, что видел полное обращение Путина и его "пламенную" речь в Кремле, посвященную попытке аннексии четырех областей Украины.

"Кстати, смотрел полностью ваше обращение. Нет, ну конечно так обращаться со своим народом только вы можете".

Также "Лукашенко" заговорил и об утечке газа на газопроводе "Северный поток". В частности, он говорит: "Я так понял, что эти трубы кто-то взорвал. Сразу хочу сказать, это не мы". На что "Путин" отвечает: "Все правильно вы поняли. Да, да, мы тоже так всем сказали".

Поинтересовался "Лукашенко" и тем, настоящий ли результат в 97% на референдуме, или "его специально немного занизили. Я просто слышал, что там все 114% было". На что "Путин" отвечает: "Александр Григорьевич, там все прошло так же, как и на ваших прошлых президентских выборах".

Кроме того, спросил "Лукашенко" у "Путина" что такое Гаага. На что диктатор ответил, что это город в Нидерландах. "Здесь просто в новостях пишут, что вы обязательно окажетесь в Гааге. Это с рабочим визитом или так, отдохнуть?". На что Путин отвечает: "Скажем так, если я туда по каким-то причинам попаду, то, скорее всего, буду отдыхать и, наверное, до конца жизни".

"Лукашенко" не растерялся: "Ну, если вы уедете, я надеюсь, вы меня с собой возьмете?". "Можете не сомневаться. Если я туда поеду, я всех за собой потяну", – говорит Путин.

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