Юрий Великий в новой пародии показал, что произошло с Владленом Татарским после смерти

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий на суд зрителей представил новую актуальную пародию.

На этот раз в поле зрения юмориста оказался кремлевский пропагандист Владлен Татарский, убитый во время встречи с поклонниками в Санкт-Петербурге 2 апреля.

Великий вообразил, как развивались события дальше после убийства пропагандиста. Так, Татарский, которого в видео воплотил Великий, оказался после смерти в "подземной канцелярии", где его ждала "ад министратор подземной канцелярии" Упырева Эльвира Тварионовна, которую также сыграл юморист.

"Татарский" просит "амдинистратора" вернуть его обратно, потому что "он там обещал всех победить, всех, кого надо, ограбить, сделать все, как мы любим".

"Обещал он. Захарченко с Моторолой тоже многое обещали и что теперь. Вон, обещальники свои завалили и сидят молча", — ответила "Упырева".

Также "администратор" отправила "Татарского" на концерт Кобзона, а перед этим — на экскурсию вслед за русским военным кораблем.

Напомним, что 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе "Стрит-бар" был убит кремлевский пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В заведении он проводил "творческий вечер". Во время встречи с поклонниками в кафе сработало взрывное устройство. В результате взрыва пропагандист погиб, несколько человек получили ранения.

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