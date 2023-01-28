Юрий Великий в новой пародии показал, как "дядя Сирожа" воровал для ВСУ леопардов из зоопарка

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий снял новую смешную пародию.

В свежем видео юморист воплотил один из самых любимых персонажей украинцев дядю Сирожу и показал, как тот отчаянно хотел помочь ВСУ.

В частности, мужчина отправился в зоопарк, чтобы украсть леопардов. Правда, дядя Сирожа не знал, что для Вооруженных Сил нужны танки Leopard.

"Это все из-за Шольца, того, что долго не давал нам леопардов. Я просто очень хотел как-то помочь ВСУ. Я же по радио слышал, как Зеленский говорил, что нам для наступления крайне нужны леопарды и какие-то пантеры. А Германия постоянно затягивает этот процесс. Поэтому мы с кумом договорились – он ищет пантер, а я – леопардов. Кстати, ты не знаешь, где здесь еще клетка с абрамсами и как они выглядят, потому что я их никогда не видел", – говорит дядя Сирожа.

Когда же участковый, подловивший дядю Сирожу за воровством леопардов, объясняет, что речь шла о танках, дядя Сирожа предлагает пустить против российских оккупантов всех леопардов – и танки, и животных.

Напомним, ранее Юрий Великий в удачной пародии высмеял интервью журналиста Юрия Дудя с пропутинским актером Оскаром Кучерой.

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