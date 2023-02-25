Юрий Великий в новой пародии показал Лукашенко, который поздравил Путина с годовщиной "глупой затеи" напасть на Украину

В новом ролике пародист представил разговор двух "оборотней, которые все это затеяли" в нашей стране.

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий выпустил новую пародию, в которой сразу воплотил образы двух диктаторов – путина и лукашенко.

Как признался Великий, в годовщину украинской несокрушимости он не планировал снимать никаких пародий, поскольку не понимал, как в такой день сможет добавить немного позитива, поддержки и уверенности в нашей победе.

"Этого ролика не было до сих пор даже в замыслах. Этот день не ассоциируется с юмором. Все ленты соцсетей сегодня заполнены ужасом, который нам пришлось пережить и теми страданиями, которые понимает каждый украинец. Я не понимал, как можно добавить в эти ленты немного позитива, поддержки и уверенности в нашей победе. Поэтому мы с командой просто решили напомнить об оборотнях, которые все это затеяли", — объяснил артист.

Итак, в новой пародии, где Великий предстает в роли лукашенко и путина, белорусский диктатор поздравляет своего российского фюрера с годовщиной "глупой затеи" напасть на Украину. Но "путин" напоминает "лукашенко", что тот год назад поддержал эту идею:

"Владимир Владимирович, ну вы же знаете. Я сегодня говорю одно, завтра другое. А год назад вообще что попало. Вы же меня знаете, я всегда за любой кипишь, лишь бы не у меня в Беларуси. И вообще, мое жизненное кредо — всегда вам поддакивать, а ваше – мне за это деньги давакивать", — "сказал" самопровозглашенный президент Беларуси.

Прокомментировал "лукашенко" и недавнее трехчасовое обращение путина с посланием к Федеральному собранию РФ: "Мне очень понравилось. Это было сильно… долго. Но зато прям вот в точку. Я без звука смотрел, именно поэтому мне очень понравилось. А еще я заметил, что если посмотреть ваше выступление в обратной перемотке, то можно увидеть, как люди в зале просыпаются и радостно идут спиной к выходу", — сказал "лукашенко".

Напомним, в одной из своих недавних пародий Юрий Великий показал "отряд Путина" из бабушек, отругавших Байдена за визит в Киев.

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