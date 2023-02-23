Юрий Великий в новой пародии показал "отряд Путина" из бабушек, отругавших Байдена за визит в Киев

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал украинцев новой пародией на так называемый "отряд путина" — бабушек, которым всегда есть что сказать.

На этот раз бабушки истерически отреагировали на недавний визит президента США Джо Байдена в Киев. В пародии Великий показал сразу трех бабушек, отругавших руководителя Соединенных Штатов.

"На днях произошло историческое для нашей страны (и истерическое для наших "северных соседей") событие — президент Америки Джо Байден посетил Киев. Естественно, его приезд не остался незамеченным и там, "за поребриком". Не стали молчать об этом и всем известные "Отряды путина", — такой подписью сопроводил новую пародию Великий.

Юрий Великий, пародия на "Отряд Путина"

"Пенсионерка" в пародии Великого ругает Байдена за то, что он не попросил у них разрешения посетить Киев:

"Ты думаешь, мы не знаем об этих твоих наглых выходках. Мы долго терпели, Байден. Когда ты выкрутил лампочки в подъезде, мы молчали. Когда ты надудолил лужу в лифте, мы терпели, потому что сами так делали не раз. Даже когда ты разобрал наш туалет на дрова, мы и это проглотили. Но когда ты приехали в Киев, Байден, это окончательно переполнило чашу нашего терпения. Как ты мог так поступить? Ты у нас спросил, Байден?" – говорит "бабка".

В то же время "пенсионерка" отметила, что их "вездесущий путин" себе "не позволяет таких вольностей" и если бы захотел, то "сел бы в свой бункер и через несколько часов уже был бы здесь".

"Но он, Байден, почему-то не делает этого, Байден. Хотя его на Украине все давно уже ждут в любом виде, с распростертыми венками", — говорит "пенсионерка".

Напомним, недавно Юрий Великий снял пародию на Соловьева, устроившего истерику из-за снимков сына-модели с маникюром.

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