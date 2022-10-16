Юрий Великий в новой пародии показал разговор Соловьева и Кивы о событиях в Украине

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий снова порадовал поклонников свежей пародией на актуальную тему.

Так, Великий в новом видео одновременно спародировал российского пропагандиста Владимира Соловьева и экс-нардепа Илью Киву.

В частности, путинисты обсудили последние события в Украине – массированные ракетные обстрелы, а также поражения России в войне против Украины.

Так, "Соловьев" говорит, что начинают сбываться пророчества их Нострадамуса Анатольевича Медведева:

"А ведь мы предупреждали. Он вам не трезво русским языком обещал, что на Украине одномоментно наступит конец света. И он таки наступил. Пусть не во всех областях и только на два, три часа. Зато украинцы в этот момент не смогли включить телевизоры и посмотреть очередную галиматью Арестовича и Фейгина. А значит на душе у них было ой как нееспокойно", — уверен Соловьев в роли Великого.

Также "Соловьев" прокомментировал и обещание россиян нанести удары по местам принятия решений в Украине: "И нанесли. Ведь у них решения, в этом Киеве, принимаются кем попало и где попало. Вот мы и бьем чем попало и куда попало", – объяснил пропагандист, которого сыграл Великий.

А тем, кто беспокоится, что в России заканчиваются ракеты, Соловьев советует не расстраиваться, поскольку "наши бабы еще нарожают".

Вскоре к эфиру из бани присоединился экс-нардеп Илья Кива, которого тоже сыграл Юрий Великий. Киву "Соловьев" назвал "новым политическим экспертом" и спросил его, что, по его мнению, сейчас происходит в Украине:

"Там все понятно. Все военно-политическое руководство давно убежало из страны. Зеленский давно уже в Польше. Страной правит его голограмма. Ермак ведь тоже не настоящий. Это просто его восковая фигура из пластилина. Залужный вообще сбежал одним из первых. Это же очевидно, что вместо него приказы отдает говорящая ростовая кукла из поролона, внутри которой, скорее всего, скрывается Стефанчук", — выразил свое экспертное мнение "Кива".

Напомним, в своей предыдущей пародии Юрий Великий задействовал известного журналиста Владимира Золкина. Великий сыграл российского военного Ваньку, попавшего в украинский плен. С Золкиным они звонили по телефону жене оккупанта Насте, которую сыграла актриса "Женского Квартала" Анастасия Оруджова.

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