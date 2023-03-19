Юрий Великий в новой пародии показал реакцию Путина на решение суда в Гааге о его аресте

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал новой пародией.

В ней юморист показал реакцию российского диктатора путина, ордер на арест которого выдал международный уголовный суд в Гааге. В пародии Великого "путин" радуется, что суд не уточнил, какого именно путина они собираются арестовать:

"Людочка, организуйте мне пожалуйста видеоконференцию с веселым, унылым, кашляющим и молчуном", — попросил "путин" соединить его со своими двойниками.

Двойникам диктатор предлагает съездить отдохнуть в Европу, впрочем они почему-то решительно отказались. Тогда настоящий "путин" сказал, что кто-то из его двойников должен стать "двойником отпущения".

Когда все двойники отказались, кремлевский диктатор решил отложить эту идею: "Тогда пока сидим ровно и не рыпаемся. А я сейчас позвоню Шойгу и узнаю, сможем ли мы эту Гаагу за три дня взять. Может тогда все вместе туда и поедем. Как говорится., все там будем", — подытожил "путин".

Напомним, на днях стало известно, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина "в контексте ситуации в Украине". Это означает, что за пределами россии путин должен быть арестован и передан в суд.

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