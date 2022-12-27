Юрий Великий в новой пародии показал жалкий звонок Рогозина к Путину после ранения в ягодицы

Звезда "Квартала 95" Юрий Великий в новой пародии посмеялся над экс-главу "Роскосмоса" Дмитрием Рогозином, который во время празднования дня рождения в Донецке получил ранение в ягодице.

На видео актер показал звонок пропагандиста Путину с просьбами забрать его в Москву, ведь в Донецке и Ростове-на-Дону его прооперировать не смогут. Но сначала "Рогозин" пытался объяснить, куда получил ранения.

"Мне попали прямо, скажем, в центр принятия решений. Нет, не в голову. Когда я головой решения принимал? Попали в то место, где при мне "Роскосмос" находился. Короче, попали в то место, куда вас Медведев целовал после третьей инаугурации", — посетовал пропагандист.

Но, как показал Великий, Путин не собирается спасать своего сторонника и советует ему сменить прозвище "батут" на "дуршлаг".

"Получается, что ты теперь штопаный батут? Ты что такое говоришь, двухочковый? Погода сейчас нелетная. Что я, тучи разгоню? Ты тоже не сравнивай свою задницу с днем победы. Мне и так хватает, что последний наш парад только с этим и ассоциировался! Во-первых, меняй свой позывной с "батута" на "дуршлаг", а во-вторых, мы что-то придумаем. В крайнем случае будет у тебя трудолюбивая резиновая задница", — дали ответ Рогозину.

После Путина Рогозину позвонил владелец ресторана, в котором одиозный россиянин праздновал свой день рождения и напомнил, что Рогозин не расплатился за стол и девушек по вызову.

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