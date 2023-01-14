Юрий Великий в новой пародии в образе Чичерины высмеял обращение путинистки: "Я – чучело вечернее"

Актер Студии "Квартал 95", юморист Юрий Великий порадовал украинцев новой забавной пародией на злобу дня.

В этот раз в центре внимания артиста оказалась одиозная российская певица-путинистка Юлия Чичерина и ее недавнее странное обращение к украинцам и воинам ВСУ. "Мы долго терпели, когда на Донбассе расстреливали наших бабушек в огородов и электриков на столбах", "посоветую укропам – сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах", — такие "перлы" выдает в видео Чичерина.

В пародии Великий спародировал саму путинистку, представ в ролике в черной балаклаве и в пледе с леопардовым принтом.

"Всем привет. Я чучело вечернее, ой, Юлия Чичерина", — начал пародию Великий. Юморист также обыграл "обвинение" певицы в расстреле "бабушек в огородов" и "электриков на столбах":

"Мы долго терпели, когда на Бомбасе расстленяли наших электриков в огородов и бабушек на столбах. И столбы на электроплечах бабушков и электрических огородников", — говорит Великий в роли Чичериной.

Юрий также высмеял вброс российской пропаганды о том, что в Европе едят корм кошек и собак:

"Вы уже докатились до того, что питаетесь кормом для кошек. Тех самых кошек, которых вы уже давно съели, чтобы безнаказанно питаться их кормом. Я знаю, о чем говорю. Мне рассказали мои друзья из Европы. А у меня их там, слава богу, ни много, ни мало, ни сколько", — говорит Чичерина в образе Великого.

Напомним, ранее в интервью ТСН.ua Юрий Великий рассказал, как снимает свои пародии и поделился, как сумел привлечь к своему видео об оккупанте Ваньке журналиста Владимира Золкина.

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