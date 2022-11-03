Юрий Великий в новой пародии высмеял фейки Кремля об украинских "боевых комарах" и биолабораториях

Звезда "Квартала 95" Юрий Великий снял новую пародию, в которой посмеялся над фейками российской власти о "биологическом оружии" и "боевых комарах".

На видео актер превратился в представителя РФ в ООН Василия Небензю, который в своем недавнем докладе озадачил заявлениями о создании биолабораторий в Украине. За спиной Небензи Великий изобразил еще одного представителя российской делегации, которому неловко от бессмысленных заявлений представителя РФ.

"Постоянный представитель росии при ООН Небензя рассмешил мировое сообщество очередными сказками о намерениях Украины и Запада. Что якобы в марте на Херсонщине росияне нашли 3 беспилотника с ёмкостями, которые могут "распространять заражённых комаров". Ну что ж, подкинем Небензе ещё парочку идей для его последующих спитчей ", — подписал свое видео на YouTube Великий.

В пародии актер также добавил в речь своего героя доклад о противотанковых гнидах, диверсионно-разведывательных блохах, противопехотных червях и другом "ползучем оружии".

"В этой же лаборатории был обнаружен инкубатор по производству агрессивно-тактических улиток, способных нести на себе домик, полностью наполненный взрывчаткой. В документах указано, что испытания взрывоопасных улиток начались еще в 2012 году, чтобы за 10 лет улитки успели доползти к линии фронта" - пошутил Великий.

Актер в образе Небензи также рассказал о специально обученных курицах, которые приносят снаряды бойцам артиллерии, а также особых жуках-навозников.

"В найденных документах также упоминается о создании специального отряда жуков-навозников, которые способны катить и переворачивать нашу боевую технику задними лапками, намекая на то, из чего она сделана", — сказал "Небензя".

Читайте также: