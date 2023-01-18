Юрий Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, который расхвалил белорусскую аптечку

Актер Студии "Квартал 95", юморист Юрий Великий поднял настроение украинцам своей очередной актуальной пародией.

На этот раз пародист воплотил образ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, недавно передавшего российским войскам партию белорусских аптечек, якобы "лучше натовских".

В новой пародии Лукашенко в роли Великого лично протестовал белорусские аптечки и показал их содержание. "Лукашенко" представил "чудо медикаментозной сборки" под названием "белорусская аптечка", а сокращенно "Белапчка".

"Начнем с упаковки. Пакет-маечка. Очень удобно, я считаю. Когда нужно – пакет, когда нужно – маечка. Надежный, водонепроницаемый, а, главное, мухонепролетаемый. Экологически чистый. Разлагается в почве быстрее, чем участник спецоперации, который не успел этой аптечкой воспользоваться", — говорит "самопровозглашенный президент Беларуси".

Новая "белорусская аптечка", рассказывает "Лукашенко" в роли Великого, содержит иконку, а для остановки крови, в отличие от натовской аптечки с турникетом, содержит подорожник: "Только же его, прежде чем приложить, надо послюнявкать. Но и этот момент здесь предусмотрен. Вот, пожалуйста, флакончик со слюной. Отечественного производства. У нас сейчас этим занимается гомельская слюноферма", — рассказывает "Лукашенко".

Также в "белорусской аптечке" есть успокаивающее — "настойка Валерьяныча".

Напомним, две недели назад самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вручил российским войскам, расположенным на полигоне Обуз-Лесневский, партию "белорусских аптечек", которые вроде бы "лучше натовских".

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