Юрий Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, который "вообще не хотел уезжать из Зимбабве"

Актер Студии "Квартал 95", юморист Юрий Великий порадовал поклонников новой пародией.

На этот раз пародист воплотил образ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и показал, как тот "вообще не хотел уезжать из Зимбабве ".

В новой пародии Великий в образе Лукашенко рассказал, как его принимали в африканской стране.

"Ой, как меня там встречали. Самолет наш приземлился на их крупнейшем ультрасовременном аэрополе. Нет, я не оговорился. Я знаю, как выглядит аэродром, поэтому у них там аэрополе. Там и самолеты можно сажать, и картошку. Это универсальная площадка", – рассказал "Лукашенко".

Произвели впечатление на белорусского диктатора и "местные традиции", которым "Лукашенко" следовал во время встречи с президентом Зимбабве: "Мы с ним обменялись стандартными рукопожатиями, дружескими ногопомытиями и торжественными влицоплеваниями".

Рассказал "Лукашенко" и о том, какими подарками руководители стран обменялись:

"В рамках укрепления наших и без того отличных отношений, для развития их сельского хозяйства я подарил им трактор. А они подарили мне чучело льва — наверное, в рамках развития нашего отечественного чучеловодства. Обмен, конечно, не равнозначный. Знал бы что с их стороны будут такие подарки, подарил бы им чучело трактора", — признался "самопровозглашенный президент".

Великий в пародии рассказал, чем Лукашенко угощали в Зимбабве. В частности, белорусского диктатора по воображению юмориста угощали филе муравья под личиночным соусом и салатом "Пиранья под шубой".

Как известно, в понедельник, 30 января, Лукашенко прибыл с официальным визитом в Зимбабве, чтобы наладить экономическое сотрудничество Беларуси и африканской страны. К слову, Зимбабве – довольно бедное государство Африки. Согласно открытым данным, уровень безработицы в этой стране составляет 80%, 68% населения живет на грани бедности.

Во время встречи Лукашенко на шею надели "венок" и устроили "дикие танцы" в аэропорту. Ну а провожала Лукашенко из Зимбабве в Беларусь накрашенная коза.

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